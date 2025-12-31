'Club Brugge krijgt stevig prijskaartje voor sterkhouder van JPL-club te horen'

Sporting Charleroi heeft een duidelijk standpunt ingenomen over de toekomst van middenvelder Yacine Titraoui. De situatie zorgt ervoor dat Club Brugge opnieuw in beeld komt richting de zomer.

Prijszetting en marktpositie

Charleroi koppelt Titraoui aan een vraagprijs van negen miljoen euro. Dat bedrag ligt hoog voor Belgische normen en beperkt het aantal potentiële kopers binnen de competitie aanzienlijk.

Volgens de informatie uit de HLN-voetbalpodcast wordt Club Brugge gezien als de enige Belgische club die dit niveau van investering realistisch kan overwegen. De financiële slagkracht van de Bruggelingen speelt daarbij een doorslaggevende rol.

Nood aan versterking

Binnen Brugge leeft de verwachting dat er in de zomer een extra middenvelder nodig zal zijn. De kans groeit dat Aleksandar Stankovic terugkeert naar zijn moederclub Inter, waardoor een vacature ontstaat op het middenveld.

Die mogelijke terugkeer maakt dat Brugge zich moet voorbereiden op een scenario waarin de kern opnieuw wordt aangevuld. De club volgt daarom verschillende opties op de markt.

Titraoui als piste



In dat kader wordt Titraoui genoemd als een speler die in het profiel past. Zijn positie, leeftijd en marktwaarde maken hem tot een logische naam in de analyse van de sportieve cel. De hoge vraagprijs vormt echter een belangrijke factor in de verdere afweging. Charleroi lijkt niet van plan om onder dat bedrag te zakken.