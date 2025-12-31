Geen winterstage voor Union SG: David Hubert legt uit waarom

Geen winterstage voor Union SG: David Hubert legt uit waarom
Foto: © photonews
Union SG kiest opnieuw voor een winterse trainingsperiode zonder buitenlandse verplaatsing. De club houdt vast aan een duidelijke planning en motiveert die keuze met feitelijke argumenten.

Geen buitenlandse stage

Union blijft begin januari in Zaventem en wijkt dus niet uit naar warmere oorden. De club deed dat afgelopen zomer ook al, toen er enkele dagen in Tubeke werd gewerkt tijdens de overgang naar het nieuwe oefencomplex. De staf ziet geen noodzaak om daarvan af te wijken.

Het eindejaar verliep bijzonder intens, met een reeks wedstrijden in korte tijd. Spelers kregen nauwelijks rustmomenten. De clubleiding houdt rekening met die belasting.

Reislast vermijden

Door Europese verplaatsingen waren spelers bovendien vaak meerdere dagen weg van huis. Trainer David Hubert benadrukt dat extra reizen geen meerwaarde biedt. “We hebben al genoeg gereisd”, stelt hij in Het Nieuwsblad. De focus ligt op stabiliteit en het beperken van bijkomende belasting.

Op 14 januari volgt al de bekerwedstrijd tegen Dender, waarna opnieuw midweekduels in de Champions League wachten. In een periode met mogelijk tien wedstrijden in een maand wil de club geen bijkomende fysieke druk creëren door een stage toe te voegen.

Optimale omstandigheden in eigen land

Het oefencomplex biedt alle nodige faciliteiten. “We hebben daarom de inschatting gemaakt dat we niet per se een voordeel zouden halen uit zo'n stage in vergelijking met een klassieke trainingsweek op ons oefencomplex.” De ploeg krijgt zo de kans om fris aan de volgende reeks wedstrijden te beginnen.

Korte vakantieperiode

Spelers kregen acht dagen vrij en kunnen die naar eigen wens invullen. Hubert benadrukt het belang daarvan: “Het is belangrijk voor buitenlandse spelers dat ze voor even terug naar huis kunnen”, stelt hij nog. Ook andere spelers kozen voor een korte trip, zoals Fedde Leysen die momenteel in Malta verblijft.

De winterstop valt samen met positief nieuws binnen de spelersgroep. Kevin Mac Allister werd vader en Mattias Rasmussen vroeg zijn partner ten huwelijk. Zij keren met extra motivatie terug naar de club.

