Opvallende terugkeer naar België voor Dries Mertens? Schoonbroer Sam Kerkhofs reageert

Dries Mertens geniet van een lange wereldreis met zijn gezin, terwijl zijn voetbaltoekomst onduidelijk blijft. Elke keer duikt er wel ergens een gerucht op over een mogelijke nieuwe club voor de winger. Deze keer eentje uit ons land.

Elke maand is het wel iets op de wereldreis van Dries Mertens. Tijdens een tussenstop op Bali zorgde een bezoekje aan Bali United voor heel wat fanspeculatie een maand geleden, maar uiteraard gaat Mertens niet in Bali voetballen.

Sam Kerkhofs geeft meer duiding over Dries Mertens

Deze week kwam er dan weer een pittig gerucht uit België naar buiten. Zo werd Mertens gelinkt aan ... Sporting Hasselt, de leider in de Eerste Amateurklasse die een stapje vooruit wil zetten richting de Belgische profcompetities.

Als je dan ook nog eens weet dat de voorzitter van Sporting Hasselt ene Sam Kerkhofs is, de schoonbroer van Dries Mertens, is de link uiteraard snel gelegd. En dus werd de vraag ook aan Kerkhofs zelf gesteld deze week.

Dries Mertens komt niet naar Sporting Hasselt

Mertens werd al eens gespot op wedstrijden van de Limburgers, maar het zal bij kijken blijven (voorlopig). Kerkhofs was in Café Constant zeer duidelijk over de zaak: "Of hij naar Hasselt zal komen in januari? Neen, daar is geen sprake van."



En zo meteen het einde van het gerucht. Tot Mertens weer ergens anders opduikt? Het zou zomaar kunnen, maar tot op heden is Mertens gewoon op voetbalpensioen. Sporting Hasselt heeft in de stand zes punten meer dan Roeselare én een wedstrijd minder gespeeld.