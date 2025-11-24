📷 Dries Mertens duikt plots op bij onverwachte voetbalclub en maakt fans enthousiast

📷 Dries Mertens duikt plots op bij onverwachte voetbalclub en maakt fans enthousiast

Dries Mertens geniet van een lange wereldreis met zijn gezin, terwijl zijn voetbaltoekomst onduidelijk blijft. Tijdens een tussenstop op Bali zorgde een bezoekje aan Bali United voor heel wat fanspeculatie.

Dries Mertens is sinds afgelopen zomer gestopt met voetballen. De Belgische aanvaller sloot zijn carrière af bij Galatasaray, waar hij enorm geliefd was. Begin november keerde hij al even terug.

De voormalige Rode Duivel gaf aan gestopt te zijn, maar liet ook al verstaan dat hij het dan toch nog niet zeker weet. Maar ondertussen zit hij toch al een hele tijd zonder club, en daar lijkt niet meteen verandering in te komen.

De familie Mertens is op wereldreis

Momenteel is hij op wereldreis met zijn wederhelft Kat Kerkhofs, zoontje Ciro en dochtertje Lulu. Dat kondigde Kerkhofs enkele dagen geleden aan op Instagram. "Onze lang gedroomde wereldreis is eindelijk begonnen, eerste stop: BALI."

"Na enkele ups en downs tijdens de reis naar de andere kant van de wereld met twee kleintjes, werden we beloond met onze eerste zonsondergang", klonk het verder nog.

Fans van Bali United FC dromen

Op het Indonesische eiland bracht hij een bezoekje aan Bali United FC. Fans van de nummer elf uit de nationale competitie werden uiteraard laaiend enthousiast. Toch kunnen de fans best niet te veel hoop koesteren op de komst van Mertens, die zijn wereldreis binnenkort zal verderzetten.

Dries Mertens

