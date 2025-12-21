Michiel Jonckheere lyrisch over Kortrijk-speler: "Symbool van onverzettelijkheid"

KV Kortrijk deed zaterdag wat het moest doen. De Kerels wonnen in eigen huis met 5-2 van de RSCA Futures en blijven zo als enige min of meer in het spoor van leider SK Beveren. Kortrijk-coach Michiel Jonckheere was achteraf lovend over zijn ploeg en één speler.

Kortrijk leek de wedstrijd in handen te hebben, maar liep dan verrassend tegen de 2-2 aan. De Corte schilderde een vrije trap fraai binnen. Dat was het signaal voor de thuisploeg om in gang te schieten.

Met goals van Dejaegere, Van Landschoot en Nsolo gingen de West-Vlamingen er nog over. Daardoor blijven ze op zes punten van koploper SK Beveren, dat gisteren Beerschot opzijzette met 4-2 na een indrukwekkende remonte.

Jonckheere looft Dejaegere

Michiel Jonckheere had achteraf niets dan lof voor Brecht Dejaegere, die met het derde doelpunt orde op zaken stelde na de gelijkmaker. "Chapeau voor het hele team, maar het is niet toevallig Brecht die scoort. Hij is voor mij het symbool van onverzettelijkheid", klinkt het bij Het Laatste Nieuws.

"De 2-2 kwam wel even binnen", geeft de KVK-coach toe. "Een gelijkspel zou een absolute domper geweest zijn voor de groep. Ik ben supertevreden met hoe we het laken weer naar ons toe hebben getrokken."



"We hebben een formidabele zaak gedaan", voegt Jonckheere toe, de nederlaag van Beerschot bij Beveren indachtig. "Voor mij is dit op alle vlakken een positieve avond geweest."