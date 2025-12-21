Michiel Jonckheere lyrisch over Kortrijk-speler: "Symbool van onverzettelijkheid"

Lorenz Lomme
Michiel Jonckheere lyrisch over Kortrijk-speler: "Symbool van onverzettelijkheid"
Foto: © photonews

KV Kortrijk deed zaterdag wat het moest doen. De Kerels wonnen in eigen huis met 5-2 van de RSCA Futures en blijven zo als enige min of meer in het spoor van leider SK Beveren. Kortrijk-coach Michiel Jonckheere was achteraf lovend over zijn ploeg en één speler.

Kortrijk leek de wedstrijd in handen te hebben, maar liep dan verrassend tegen de 2-2 aan. De Corte schilderde een vrije trap fraai binnen. Dat was het signaal voor de thuisploeg om in gang te schieten.

Met goals van Dejaegere, Van Landschoot en Nsolo gingen de West-Vlamingen er nog over. Daardoor blijven ze op zes punten van koploper SK Beveren, dat gisteren Beerschot opzijzette met 4-2 na een indrukwekkende remonte.

Jonckheere looft Dejaegere

Michiel Jonckheere had achteraf niets dan lof voor Brecht Dejaegere, die met het derde doelpunt orde op zaken stelde na de gelijkmaker. "Chapeau voor het hele team, maar het is niet toevallig Brecht die scoort. Hij is voor mij het symbool van onverzettelijkheid", klinkt het bij Het Laatste Nieuws.

"De 2-2 kwam wel even binnen", geeft de KVK-coach toe. "Een gelijkspel zou een absolute domper geweest zijn voor de groep. Ik ben supertevreden met hoe we het laken weer naar ons toe hebben getrokken."


"We hebben een formidabele zaak gedaan", voegt Jonckheere toe, de nederlaag van Beerschot bij Beveren indachtig. "Voor mij is dit op alle vlakken een positieve avond geweest."

2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KV Kortrijk
RSCA Futures
Michiel Jonckheere
Brecht Dejaegere

2e klasse

 Speeldag 19
Lommel SK Lommel SK 4-3 Lierse SK Lierse SK
KAA Gent KAA Gent 3-1 Seraing Seraing
Francs Borains Francs Borains 1- Club Brugge NXT Club Brugge NXT
SK Beveren SK Beveren 4-2 K Beerschot VA K Beerschot VA
KV Kortrijk KV Kortrijk 5-2 RSCA Futures RSCA Futures
KSC Lokeren KSC Lokeren 16:00 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
RWDM Brussels RWDM Brussels 16:00 Luik FC Luik FC
Eupen Eupen 19:15 Olympic Charleroi Olympic Charleroi

