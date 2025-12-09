Datum: 09/12/2025 21:00
Competitie: Champions League
Speeldag: Speeldag 6
Stadion: Joseph Marien stadion
Van droomstart naar drama: Union strandt op millimeters van mirakel tegen Marseille
Van droomstart naar drama: Union strandt op millimeters van mirakel tegen Marseille
Foto: © photonews

Union scoorde heel snel, maar gaf dat even snel al weer weg. Daarna ontbond Mason Greenwood zijn duivels en net na de rust leek de match gespeeld. Maar Union knokte zich terug tot 2-3 en de gelijkmaker van Mac Allister werd voor bijzonder licht buitenspel afgekeurd.

De wedstrijd kon eigenlijk niet beter beginnen voor Union. De eerste tegenprik was meteen raak. Schoofs vond Khalaili aan de rand van de zestien en die maakte het geweldig af in de korte hoek: 1-0 na zeven minuten. Union kon zijn geliefkoosde spelletje spelen als er geen fouten gemaakt werden.

Union kwam vroeg op voorsprong, maar Scherpen gaf het weg

Marseille kreeg de bal en Union leek de handbalaanval van de Fransen makkelijk te kunnen opvangen. Tot... Scherpen in de fout ging. Aubameyang schoot en de boomlange doelman duwde de bal in de voeten van Paixao, die in het dak van het doel schoot. Scherpen had dat balletje altijd moeten klemmen, maar bleef op zijn voeten staan in plaats van zich plat te leggen.

Spijtig, want voor de rest had Marseille bijna 70 procent balbezit, maar Union ving het vrij makkelijk op allemaal. Met overtuiging ook. Greenwood werd zo een paar keer afgeblokt door één van die mannen die zich er gewoon voor smeten. 40 minuten lang leek er zo wel iets in te zitten voor de thuisploeg.

Koude douche net voor de rust voor Union

De Brusselaars pakten zowat elke kans om er snel uit te breken. Twee héél verschillende stijlen. Terwijl Marseille de bal bij momenten eindeloos rondtikte, ging het bij Union bij balbezit telkens recht naar doel. Maar toch maakten de Fransen er net voor rust 1-2 van. 



Greenwood zette een counter op en gaf mee aan Aubameyang. Bij Union hadden de drie centrale verdedigers enkel oog voor de Gabonees en vergaten Greenwood. Die kreeg de bal terug en schoot hard in de korte hoek: 1-2. Pijnlijk, want Union deed het echt goed die eerste 45 minuten.

VAR haalt vergrootglas boven om gelijkmaker Union af te keuren

In de tweede helft leken de boeken echter al snel dicht te gaan. Greenwood werd nog eens gelanceerd, kapte Burgess uit met een simpele, maar perfect uitgevoerde kapbeweging en scoorde in de verste hoek. Tja, zo'n spits loopt er in België natuurlijk niet rond.

Union rijp voor de slacht? Nee, absoluut niet. Khalaili scoorde 20 minuten voor tijd de aansluitingstreffer en Mac Allister duwde even later zelfs de 3-3 binnen. Maar die werd afgekeurd voor marginaal buitenspel. Je moest er echt al een vergrootglas bij halen.

Dat was nog niet het einde, want David leek de 3-3 te maken, maar alweer werd de goal afgekeurd voor buitenspel. Iets duidelijker, maar weer nipt. Union had zeker dat gelijkspel verdiend, maar blijft puntenloos achter. Overwintering in de Champions League wordt nu wel heel moeilijk.

Opstellingen

Je favoriete speler beoordelen? Meld je aan en beoordeel net als andere voetbalfans alle spelers! Aanmelden

Union SG Union SG
Scherpen Kjell 90' 5.86 -
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 7/15 (46.7%)
Meer statistieken
Mac Allister Kevin 90' 6.38 -
  • Nauwkeurige passes: 40/45 (88.9%)
Meer statistieken
Burgess Christian   90' 6.07 -
  • Nauwkeurige passes: 44/48 (91.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/8 (37.5%)
Meer statistieken
Leysen Fedde 90' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 31/38 (81.6%)
Meer statistieken
Khalaili Anan ⚽ ⚽ 90' 8.99 -
  • Goals: 2
  • Nauwkeurige passes: 31/39 (79.5%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 2/3
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 3/8 (37.5%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
Meer statistieken
Van de Perre Kamiel 82' 6.31 -
  • Nauwkeurige passes: 35/41 (85.4%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/7 (42.9%)
Meer statistieken
Zorgane Adem   90' 6.68 -
  • Nauwkeurige passes: 64/71 (90.1%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Niang Ousseynou   90' 5.02 -
  • Nauwkeurige passes: 17/25 (68%)
  • Buitenspel: 4
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Schoofs Rob A 64' 7.01 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 19/21 (90.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Florucz Raul 64' 6.11 -
  • Nauwkeurige passes: 11/15 (73.3%)
Meer statistieken
Rodriguez Kevin 82' 6.29 -
  • Nauwkeurige passes: 10/18 (55.6%)
  • Succesvolle dribbels: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Bank
Chambaere Vic 0'  
Barry Mamadou Thierno 0'  
Rasmussen Mathias 8' 5.83  
  • Nauwkeurige passes: 5/8 (62.5%)
Meer statistieken
Ait El Hadj Anouar 0'  
Smith Guilherme 0'  
David Promise   26' 6.45 -
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/2
Meer statistieken
Giger Marc 8' 6.18  
Meer statistieken
Boufal Sofiane 26' 6.89 -
  • Nauwkeurige passes: 8/9 (88.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Sykes Ross 0' 5.89  
Meer statistieken
Patris Louis 0'  
 

Marseille Marseille
Rulli Gerónimo 90' 6.98 -
  • Reddingen: 4
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/8 (25%)
Meer statistieken
Murillo Michael 90' 6.63 -
  • Nauwkeurige passes: 68/79 (86.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Aguerd Nayef 90' 6.82 -
  • Nauwkeurige passes: 75/78 (96.2%)
  • Intercepties: 5
Meer statistieken
Emerson 90' 6.34 -
  • Nauwkeurige passes: 59/66 (89.4%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Weah Timothy   45' 6.32 -
  • Nauwkeurige passes: 23/26 (88.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 3/4 (75%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Vermeeren Arthur 90' 6.46 -
  • Nauwkeurige passes: 79/85 (92.9%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Højbjerg Pierre-Emile 90' 6.66 -
  • Nauwkeurige passes: 89/98 (90.8%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/7 (28.6%)
Meer statistieken
O'Riley Matthew A 69' 6.95 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 33/38 (86.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
Meer statistieken
Aubameyang Pierre-Emerick A 88' 7.33 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 16/21 (76.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Greenwood Mason ⚽ ⚽ 88' 8.68 -
  • Goals: 2
  • Nauwkeurige passes: 31/37 (83.8%)
  • Schoten op doel: 2/4
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Paixao Igor 90' 7.33 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 16/22 (72.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/3
  • Succesvolle dribbels: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Bank
Egan-Riley Conrad 0'  
Balerdi Leonardo 45' 5.99 -
  • Nauwkeurige passes: 16/17 (94.1%)
Meer statistieken
Garcia Lopes Ulisses Alexandre 0'  
Gomes Angel 0'  
De Lange Jeffrey 0'  
Kondogbia Geoffrey 2' 6.0  
Meer statistieken
Nadir Bilal 21' 6.2 -
Meer statistieken
Pavard Benjamin 0'  
Vaz Robinio 2' 6.69  
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Van Neck Jelle 0'  
Bakola Darryl 0'  
Herbeleef Union SG - Marseille

Vooraf

LIVE: Hierom is Union zeker niet kansloos tegen Marseille

LIVE: Hierom is Union zeker niet kansloos tegen Marseille

14:24

Union kan vanavond een belangrijke stap zetten richting de tussenronde van de Champions League. De Brusselaars hebben nog twee thuiswedstrijden en als ze daar minstens vier...

Champions League

 Speeldag 6
Kairat Almaty Kairat Almaty 0-1 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus
Bayern München Bayern München 3-1 Sporting Lissabon Sporting Lissabon
PSV PSV 2-3 Atlético Madrid Atlético Madrid
Atalanta Atalanta 2-1 Chelsea Chelsea
Union SG Union SG 2-3 Marseille Marseille
Barcelona Barcelona 2-1 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
Inter Milaan Inter Milaan 0-1 Liverpool FC Liverpool FC
Monaco Monaco 1-0 Galatasaray Galatasaray
Tottenham Tottenham 3-0 Slavia Praag Slavia Praag
Villarreal Villarreal 10/12 FC Kopenhagen FC Kopenhagen
FK Qarabag FK Qarabag 10/12 Ajax Ajax
Juventus Juventus 10/12 Pafos FC Pafos FC
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 10/12 Newcastle United Newcastle United
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 10/12 Bodø Glimt Bodø Glimt
Real Madrid Real Madrid 10/12 Manchester City Manchester City
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 10/12 PSG PSG
Club Brugge Club Brugge 10/12 Arsenal Arsenal
SL Benfica SL Benfica 10/12 Napoli Napoli
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved