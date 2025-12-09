Van droomstart naar drama: Union strandt op millimeters van mirakel tegen Marseille

Union scoorde heel snel, maar gaf dat even snel al weer weg. Daarna ontbond Mason Greenwood zijn duivels en net na de rust leek de match gespeeld. Maar Union knokte zich terug tot 2-3 en de gelijkmaker van Mac Allister werd voor bijzonder licht buitenspel afgekeurd.

De wedstrijd kon eigenlijk niet beter beginnen voor Union. De eerste tegenprik was meteen raak. Schoofs vond Khalaili aan de rand van de zestien en die maakte het geweldig af in de korte hoek: 1-0 na zeven minuten. Union kon zijn geliefkoosde spelletje spelen als er geen fouten gemaakt werden.

Union kwam vroeg op voorsprong, maar Scherpen gaf het weg

Marseille kreeg de bal en Union leek de handbalaanval van de Fransen makkelijk te kunnen opvangen. Tot... Scherpen in de fout ging. Aubameyang schoot en de boomlange doelman duwde de bal in de voeten van Paixao, die in het dak van het doel schoot. Scherpen had dat balletje altijd moeten klemmen, maar bleef op zijn voeten staan in plaats van zich plat te leggen.

Spijtig, want voor de rest had Marseille bijna 70 procent balbezit, maar Union ving het vrij makkelijk op allemaal. Met overtuiging ook. Greenwood werd zo een paar keer afgeblokt door één van die mannen die zich er gewoon voor smeten. 40 minuten lang leek er zo wel iets in te zitten voor de thuisploeg.

Koude douche net voor de rust voor Union

De Brusselaars pakten zowat elke kans om er snel uit te breken. Twee héél verschillende stijlen. Terwijl Marseille de bal bij momenten eindeloos rondtikte, ging het bij Union bij balbezit telkens recht naar doel. Maar toch maakten de Fransen er net voor rust 1-2 van.







Greenwood zette een counter op en gaf mee aan Aubameyang. Bij Union hadden de drie centrale verdedigers enkel oog voor de Gabonees en vergaten Greenwood. Die kreeg de bal terug en schoot hard in de korte hoek: 1-2. Pijnlijk, want Union deed het echt goed die eerste 45 minuten.

VAR haalt vergrootglas boven om gelijkmaker Union af te keuren

In de tweede helft leken de boeken echter al snel dicht te gaan. Greenwood werd nog eens gelanceerd, kapte Burgess uit met een simpele, maar perfect uitgevoerde kapbeweging en scoorde in de verste hoek. Tja, zo'n spits loopt er in België natuurlijk niet rond.

Union rijp voor de slacht? Nee, absoluut niet. Khalaili scoorde 20 minuten voor tijd de aansluitingstreffer en Mac Allister duwde even later zelfs de 3-3 binnen. Maar die werd afgekeurd voor marginaal buitenspel. Je moest er echt al een vergrootglas bij halen.

Dat was nog niet het einde, want David leek de 3-3 te maken, maar alweer werd de goal afgekeurd voor buitenspel. Iets duidelijker, maar weer nipt. Union had zeker dat gelijkspel verdiend, maar blijft puntenloos achter. Overwintering in de Champions League wordt nu wel heel moeilijk.