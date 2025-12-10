Onbegrip en woede bij Marc Degryse: "Als je een meetlat bovenhaalt..."

Union bleef na de clash met Marseille achter met een bijzonder wrange nasmaak. De Brusselaars leken in minuut 76 op 3-3 te komen, maar de VAR stak daar een stokje voor. Het doelpunt van Mac Allister werd afgekeurd voor buitenspel dat zo minimaal was dat het puntje van een hiel het verschil maakte.

Op dat moment stond Union 2-3 achter en zette het alles op alles om alsnog een punt te redden. De gelijkmaker hing in de lucht en het Lotto Park ontplofte even toen Mac Allister de bal binnen frommelde. Maar nog voor de herhaling op het grote scherm verscheen, merkte je al dat de vreugde van korte duur zou zijn.

De lijn die de VAR vervolgens trok, toonde hoe nipt het allemaal was. Een fractie van een hiel, nauwelijks zichtbaar met het blote oog, zorgde ervoor dat de Argentijn buitenspel stond. Net dat minuscule detail maakte het verschil tussen hoop en ontgoocheling.

Mac Allister kon na afloop alleen maar zuchten. Hij herhaalde dat voetbal geen exacte wetenschap is en dat millimeters nu eenmaal beslissend kunnen zijn. De frustratie was groot, zeker omdat Union volgens hem de gelijkmaker verdiende op basis van de gecreëerde kansen.

Was het wel buitenspel?

Analist Marc Degryse begreep de teleurstelling volledig. Tijdens zijn nabeschouwing twijfelde hij openlijk of het wel buitenspel wás. Volgens hem stond de schouder van Emerson minstens even ver als de voet van Mac Allister, waardoor het voordeel minimaal tot onbestaande was.

Degryse ging nog verder en haalde uit naar de huidige buitenspelregel. Hij pleitte opnieuw voor een systeem waarbij een speler enkel buitenspel staat als zijn volledige lichaam voor de verdediger staat. “Hier haalt Mac Allister nul voordeel uit. Als je al een meetlat moet bovenhalen, dan weet je dat er iets mis is met de regel", zei hij bij VTM.