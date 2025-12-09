Ewoud Pletinckx (OH Leuven) is Essevee nog niet vergeten: "Maar tegen je beste vrienden ..."

OH Leuven en Zulte Waregem deelden afgelopen zondag tegen elkaar de punten. Dat was zeker voor Ewoud Pletinckx nog steeds een bijzonder duel. Hij stond lijnrecht tegenover zijn ex-club, de club waar het voor hem allemaal begon.

De laatste jaren is Ewoud Pletinckx een sterkhouder geworden centraal achterin bij OH Leuven, maar de Oost-Vlaming heeft de kneepjes van het vak eigenlijk geleerd bij Zulte Waregem, waar hij heel wat jaren doorbracht.

Spelletje tegen beste vrienden

Na jeugdjaren bij Geraardsbergen, Sottegem en Wetteren kwam hij in 2013 op 12-jarige leeftijd bij Zulte Waregem terecht. Daar kreeg hij vijf jaar later zijn eerste kansen en uiteindelijk zou hij er bijna 100 keer spelen voor de A-ploeg.

Het leverde hem selecties op tot bij de beloften van de Belgische nationale ploeg en ook anno 2025 draagt Pletinckx zijn ex-club nog steeds een warm hart toe. “Ik ga geregeld nog kijken en het blijft een ploeg die veel voor mij heeft betekend en waarvoor ik nog altijd supporter.”

OH Leuven verdiende te winnen van Zulte Waregem volgens Pletinckx

"Maar elk spelletje tegen beste vrienden wil je sowieso winnen, net omdat het je vrienden zijn. Je wil extra hard je best doen en winnen, dat gevoel had ik nu ook tegen Zulte Waregem", aldus Pletinckx na de 1-1 zondagavond.



"Extra jammer dat we dus niet konden winnen en het op 1-1 eindigde, omdat was zeker wel de kansen hadden om te kunnen winnen. Maar het is ook aan ons: we moeten meer kwaliteit brengen. We konden een goede zaak doen en hebben dat nagelaten."