Alles is niet voor niets geweest: Filip Joos ziet Nicky Hayen voordeel uit ontslag halen

Het ontslag van Nicky Hayen bij Club Brugge zorgde voor veel discussie. Filip Joos gaf in de podcast 90 Minutes zijn analyse en benadrukte dat de beslissing voor de trainer uiteindelijk ook positieve gevolgen kan hebben.

Europese wedstrijden en perceptie

Club Brugge kende moeilijke weken, maar wel nog een opvallend resultaat tegen FC Barcelona. “Dat kon een enorme slinger aan de club geweest zijn”, vertelt Joos in de podcast. “Zeker omdat je zelfs nog bijna wint met die fase in het slot.” Kort daarna volgde echter de nederlaag tegen Sporting, die volgens hem héél veel pijn gedaan heeft bij het bestuur.

Hoewel de resultaten niet volledig negatief waren, speelde de perceptie een grote rol. Brandon Mechele gaf eerder aan dat de kritiek overdreven was. “Maar misschien waren die uitspraken van de spelers ook wel iets waar het bestuur over nadacht.” Het toont dat interne en externe meningen invloed hadden op de beslissing.

Persoonlijke stijl van Hayen

Joos benadrukte dat Hayen geen trainer is die zichzelf op de voorgrond plaatst. “Hij is trouwens niet iemand die pluimen op zijn hoed steekt, maar dat vind ik net heel knap.” Hayen gaf zijn spelers de aandacht bij succes en nam verantwoordelijkheid bij tegenslag.

Volgens Joos heeft Hayen alle reden om teleurgesteld te zijn. “Hij mag dit een zeer ondankbare daad vinden.” Het ontslag kwam hard aan, maar past volgens hem binnen de harde realiteit van de voetbalwereld.

Voor Joos is duidelijk dat de lat bij Club Brugge bijzonder hoog ligt. Ivan Leko moet die nu zien te halen. Voor Hayen betekent zijn passage bij Club echter ook nieuwe kansen. “Want die twee jaar bij Club zullen zijn carrière bepalen. Hij gaat mooie kansen krijgen, die hij anders misschien niet had gekregen”, besluit hij.