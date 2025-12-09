Goots ziet fameuze heropleving in de Jupiler Pro League: "Het was kommer en kwel"

KVC Westerlo zorgde voor een van de uitslagen van het weekend door RSC Anderlecht met 4-0 af te drogen. De Kemphanen zorgden zo opnieuw voor spektakel, zag ook Patrick Goots.

Het is niet de eerste keer dat Westerlo stevig uithaalt tegen een topploeg. Zo speelde het eerder dit seizoen 5-5 gelijk op het veld van Club Brugge na een wedstrijd die werkelijk bol stond van de omwentelingen.

Tegen Anderlecht zat Westerlo al snel op rozen. Piedfort maakte handig gebruik van een foutje van Colin Coosemans om het vuur aan de lont te steken voor een feestavond in 't Kuipje. Patrick Goots liet bij Gazet van Antwerpen zijn licht schijnen op de Kempense club.

Westerlo had meer kunnen scoren

"Na de snelle 1-0 zat de vlam in de pan", vertelt de voormalige voetballer. "Westerlo maakte 11 van zijn 25 goals tegen Club Brugge en Anderlecht."

"En dat hadden er gerust meer kunnen zijn", merkt Goots op. "Westerlo heeft zichzelf de afgelopen maanden onvoldoende beloond. Deze zege is een fameuze opsteker. Na de bekeruitschakeling is het toch een hele tijd kommer en kwel geweest."

Westerlo maakt door de zege tegen Anderlecht een sprongetje in het klassement richting de elfde plek. Op de volgende speeldag neemt het het op tegen KRC Genk (uit).