'Grote teleurstelling: zomeraanwinst van Anderlecht moet in de winter vertrekken'

Ondanks de optie tot aankoop bij uitleenbeurt door Bologna, zou Mihajlo Ilic deze winter al kunnen vertrekken bij Anderlecht. Sinds zijn komst bij paars-wit speelde hij slechts 64 minuten in het eerste elftal.

In de zomer begon Olivier Renard meteen aan zijn werk bij Anderlecht. Nog voor de start van de trainingen had de club al meerdere nieuwkomers officieel voorgesteld, met als doel zich te kwalificeren voor Europees voetbal.

Paars-wit werd echter uitgeschakeld in de play-offs van de Conference League. Het gemis aan inkomsten door het ontbreken van Europees voetbal moest worden gecompenseerd door de verkoop van twee belangrijke spelers: Jan-Carlo Simic en Kasper Dolberg, die respectievelijk naar Saoedi-Arabië en Ajax Amsterdam vertrokken.

Het vertrek van de Deense spits werd numeriek opgevangen door de komst van Mihajlo Cvetkovic en Adriano Bertaccini. Het vertrek van de Servische centrale verdediger werd gecompenseerd door twee huurlingen: Mihajlo Ilic (Bologna) en Yasin Özcan (Aston Villa).

Mihajlo Ilic al dicht bij de uitgang bij Sporting Anderlecht

Beide jonge centrale verdedigers kregen onder Besnik Hasi nauwelijks kansen. Özcan verscheen twee keer in de voorrondes van de Conference League, goed voor 64 minuten. Exact hetzelfde aantal minuten als Ilic, die één minuut speelde tegen KAA Gent op 23 september en 63 minuten tegen Ninove in de beker.

Geen van beiden wist indruk te maken. Wanneer Hasi wijzigingen moest doorvoeren in zijn defensie, koos hij voor Killian Sardella, waardoor Özcan en Ilic op de bank of zelfs in de tribune belandden.





De situatie is voor beide spelers complex. Volgens Het Nieuwsblad is de komst van een ervaren centrale verdediger in januari een prioriteit voor Olivier Renard. Ilic, die tegen Ninove weinig overtuigde, zou daarvan het slachtoffer kunnen worden en al snel de club verlaten.