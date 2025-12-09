Familie komt met bijzonder verzoek na overlijden van Glen De Boeck

Familie komt met bijzonder verzoek na overlijden van Glen De Boeck
Foto: © photonews

Maandag overleed Glen De Boeck. De ex-voetballer en oud-trainer stierf op amper 54-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hersenbloeding.

Glen De Boeck werd slechts 54 jaar oud. Een hersenbloeding zorgde ervoor dat hij in een coma geraakte en maandag overleed. De voetbalwereld reageerde in shock op het overlijden.

Begrafenis in intieme kring

De familie van De Boeck laat weten dat iedereen die dat wil vrijdag een laatste groet kan brengen, tussen 18.30 en 19.30 uur. Dat vindt plaats in de rouwkapel van Uitvaarten André Lenchant in Boom.

De afscheidsplechtigheid zal in intieme kring plaatsvinden, zo valt nog te horen. De familie vraagt ook uitdrukkelijk om geen bloemen of kransen te schenken.

Gift aan Warmste Week

In plaats daarvan kan een gift gedaan worden aan de Warmste Week. “De strijd tegen onzichtbare ziektes lag Glen nauw aan het hart. Schenk daarom geen bloemen of kransen, maar doe graag een gift voor de Warmste Week”, klinkt het.

We wensen de familie en vrienden van Glen De Boeck in naam van de volledige redactie veel sterkte bij dit veel te vroege overlijden van hun dierbare.

Glen De Boeck

