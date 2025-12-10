Geëmotioneerde Kompany reageert op overlijden van ex-ploegmaat Glen De Boeck

Na de 3-1-zege van Bayern München tegen Sporting Lissabon nam Vincent Kompany even de tijd voor de camera's van Play Sports. Wat een sportanalyse had moeten zijn, werd al snel ondergeschikt aan persoonlijk nieuws.

Kompany reageerde aangeslagen op het plotse overlijden van Glen De Boeck, zijn voormalige ploeggenoot bij Anderlecht. Hij vernam het nieuws niet via de media, maar via Belgische collega’s in München.

“Zij hebben mij het nieuws verteld. Het is zo triest, triest voor zijn familie", zei Kompany, zichtbaar aangedaan.

Hij benadrukte de impact van De Boeck op Anderlecht, zowel op als naast het veld. “Het is iemand die veel heeft betekend voor de club en die veel te jong van ons is heengegaan.”

Kompany roept op na overlijden De Boeck: maak van elk moment het beste

De Bayern-coach wees op de kwetsbaarheid van het leven en hoe plotseling alles kan veranderen. Het nieuws van het overlijden raakte hem diep.

“Het is een herinnering dat je van elk moment het beste moet maken. Het is heel droevig", besloot Kompany, nog zichtbaar emotioneel over het verlies van zijn voormalige ploeggenoot.



