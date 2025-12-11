Is het geloof in de top 24 er nog bij Club Brugge? Cruciale factor is bepalend

De positie van Club Brugge in de Champions League oogt zorgwekkend. Met slechts vier punten uit zes wedstrijden staat blauw-zwart ver verwijderd van de top 24. Toch blijven de laatste twee duels bepalend voor hun kansen.

Stand van zaken

Union bezet momenteel de 27ste plaats, terwijl Club Brugge nog lager staat, op nummer 31. Het verschil met de vereiste tien punten is aanzienlijk. Enkel twee zeges van blauw-zwart, tegen Kairat Almaty en Marseille, kunnen de ploeg nog in de race houden voor de play-offs.

Het doelpuntensaldo vormt een bijkomende hindernis. Club staat op -8 na zware nederlagen tegen Bayern, Sporting en Arsenal. “Het wordt heel moeilijk. Ten eerste moeten ze dus zes op zes pakken, én het doelpuntensaldo werkt in hun nadeel”, klinkt het bij Marc Degryse op VTM.

De uitwedstrijd tegen Kairat Almaty wordt gezien als een cruciale horde. Frank Boeckx klinkt sceptisch. “Kairat is al een moeilijke tegenstander, op dat kunstgras. En het is een verre verplaatsing. Je moet daar gaan winnen, of het is al over.” Ook de vraag of Marseille nog punten nodig heeft, speelt mee.

Blijvend geloof

Ondanks de teleurstellingen blijft er intern hoop bestaan. Boeckx herinnert eraan dat vooraf duidelijk was dat de laatste twee matchen beslissend zouden zijn en dat zou wel eens de cruciale factor kunnen zijn.

Iedereen wist dat die twee matchen belangrijk zouden zijn en zo zit het al weken in het hoofd. “Dus het geloof zal er nog wel zijn. Ze hebben intussen een punt gepakt waar ze niet op hadden gehoopt, maar ook verloren van Atalanta waar er meer in zat.”