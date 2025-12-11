Is de top 24 nog haalbaar? Vanaken ziet reden waarom het met Leko wel kan

Na de 0-3 tegen Arsenal ziet het er niet goed uit voor Club Brugge in de Champions League. De twee duels in januari zullen beslissend worden, beseft iedereen bij blauw-zwart.

Na zes speeldagen staat Club Brugge op de 31ste plaats met vier punten in de League Phase. De kloof met de top 24 is drie punten, maar er staan nog maar twee wedstrijden op het programma. In januari speelt Club tegen Kairat Almaty (uit) en Olympique Marseille (thuis).

Een maand geleden, na de 3-3 tegen Barcelona, had Club nog zo'n 70% kans om de top 24 te halen. Twee nederlagen later is dat gezakt naar zo'n 25%. Zes op zes zal nodig zijn om nog kans te maken.

Vanaken en Seys weten dat 6 op 6 nodig is

"Daar moeten we ook voor gaan nu", zei Hans Vanaken achteraf. "Al ligt het wel wat moeilijker nu. Maar we hebben ook tijd om met de nieuwe trainer aan de slag te gaan en voluit te gaan in die laatste twee wedstrijden."

Ook Joaquin Seys geeft de top 24 nog niet op. "Als we nog kans willen maken om door te gaan zoals vorig jaar, dan is het duidelijk dat we onze twee laatste wedstrijden zullen moeten winnen. En dan is alles nog mogelijk."

Winnen tegen Kairat Almaty, dat 1 op 24 heeft en laatste staat, zou voor Club haalbaar moeten zijn. Het probleem wordt wellicht Marseille, dat deze week won op Union. De Fransen staan 16de met negen punten en zullen op de slotspeeldag wellicht ook nog iets moeten rapen.