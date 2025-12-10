Hoe staan Union SG en Club Brugge er voor in de Champions League na dol avondje met blunder Courtois?

Hoe staan Union SG en Club Brugge er voor in de Champions League na dol avondje met blunder Courtois?
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

In de Champions League stonden om 21 uur nog liefst zeven duels op het programma. Club Brugge onderging de wet van de sterkste tegen Arsenal, maar er zijn nog heel wat andere dingen gebeurd. En hoe staan de Belgen er nu voor?

Real Madrid 1-2 Manchester City

Ondanks een sterke Thibaut Courtois, die meerdere schitterende reddingen verrichtte, werd Real Madrid verslagen door Manchester City na een zeldzame blunder van de nationale nummer 1. De onvermijdelijke Erling Haaland scoorde voor de Skyblues vanaf de strafschopstip, die nu vierde zijn in de groepsfase, terwijl Real zakt naar de zevende plaats. Jérémy Doku speelde 88 minuten voor de Citizens.

Athletic Bilbao 0-0 Paris Saint-Germain

De regerende Europese kampioenen werden op een gelijkspel gehouden in het Estadio San Mamés. Voor PSG viel de Oekraïner Ilya Zabarnyi in tijdens de rust en speelde hij voor het eerst samen met de Russische doelman Matvey Safonov, die in de basis stond. PSG blijft stevig in de top-8 staan, terwijl Bilbao een wonder nodig heeft om zich te kwalificeren.

Bayer Leverkusen 2-2 Newcastle

The Magpies draaiden het tij om in de tweede helft, maar werden in de laatste minuten weer ingehaald. Newcastle kwam hierdoor net te kort om een zeer goede zaak te doen, terwijl Leverkusen zijn plaats in de top-24 behoudt.

Benfica 2-0 Napoli

Het duel tussen de voormalige Pro League-spelers Franjo Ivanovic aan de ene kant en Vanja Milinkovic-Savic en Noa Lang aan de andere kant, eindigde in het voordeel van de Kroaat, die echter niet het doel vond. Beide teams bevinden zich aan de rand van de top-24 met nog twee wedstrijden te gaan. Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne en Dodi Lukebakio misten de wedstrijd vanwege blessures.

Borussia Dortmund 2-2 Bodo/Glimt

Borussia Dortmund stond twee keer op voorsprong, maar kon niet meer dan een gelijkspel behalen tegen de Noorse underdog, die hiermee hun derde punt in de competitie vergaarden. Julien Duranville bleef de hele wedstrijd op de bank.

Juventus 2-0 Pafos

Loïs Openda kwam een uur na de aftrap in het veld toen er nog niet gescoord was in de wedstrijd, maar hij vond het net ook niet tijdens de 2-0 overwinning van Juventus tegen Pafos. Bij de Cyprioten bleef Landry Dimata de gehele wedstrijd op de bank.

Het nummer 24 in de stand (Kopenhagen) heeft als we alles samen tellen op dit moment zeven punten. Union SG volgt op de 26e plaats met zes punten, Club Brugge staat 30e met vier punten. Voor blauw-zwart zal een zes op zes nodig zijn, Union mag met 3 of 4 op 6 ook nog hopen.

Ook om 18.45 uur waren er al twee wedstrijden die op het programma stonden. Daarin won onder meer Ajax Amsterdam voor het eerst, wat op zich een goede zaak is voor de Nederlanders en de coëfficiënt van de Nederlanders.

 Stand G P W G V G = Vorm
1. Arsenal Arsenal 6 18 6 0 0 17-1 16 W W W W W
2. Bayern München Bayern München 6 15 5 0 1 18-7 11 W W W V W
3. PSG PSG 6 13 4 1 1 19-8 11 W W V W G
4. Manchester City Manchester City 6 13 4 1 1 12-6 6 G W W V W
5. Atalanta Atalanta 6 13 4 1 1 8-6 2 W G W W W
6. Inter Milaan Inter Milaan 6 12 4 0 2 12-4 8 W W W V V
7. Real Madrid Real Madrid 6 12 4 0 2 13-7 6 W W V W V
8. Atlético Madrid Atlético Madrid 6 12 4 0 2 15-12 3 W V W W W
9. Liverpool FC Liverpool FC 6 12 4 0 2 11-8 3 V W W V W
10. Borussia Dortmund Borussia Dortmund 6 11 3 2 1 19-13 6 W W V W G
11. Tottenham Tottenham 6 11 3 2 1 13-7 6 G G W V W
12. Newcastle United Newcastle United 6 10 3 1 2 13-6 7 W W W V G
13. Chelsea Chelsea 6 10 3 1 2 13-8 5 W W G W V
14. Sporting Lissabon Sporting Lissabon 6 10 3 1 2 12-8 4 V W G W V
15. Barcelona Barcelona 6 10 3 1 2 14-11 3 V W G V W
16. Marseille Marseille 6 9 3 0 3 11-8 3 W V V W W
17. Galatasaray Galatasaray 6 9 3 0 3 8-8 0 W W W V V
18. Juventus Juventus 6 9 2 3 1 12-10 2 G V G W W
19. Monaco Monaco 6 9 2 3 1 7-8 -1 G G W G W
20. Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 6 9 2 3 1 10-12 -2 G V W W G
21. PSV PSV 6 8 2 2 2 15-11 4 G W G W V
22. FK Qarabag FK Qarabag 6 7 2 1 3 10-13 -3 W V G V V
23. Napoli Napoli 6 7 2 1 3 6-11 -5 W V G W V
24. FC Kopenhagen FC Kopenhagen 6 7 2 1 3 10-16 -6 V V V W W
25. SL Benfica SL Benfica 6 6 2 0 4 6-8 -2 V V V W W
26. Union SG Union SG 6 6 2 0 4 7-15 -8 V V V W V
27. Pafos FC Pafos FC 6 6 1 3 2 4-9 -5 V G W G V
28. Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 6 5 1 2 3 4-9 -5 V W V G G
29. Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 6 5 1 2 3 6-13 -7 V V G V W
30. Club Brugge Club Brugge 6 4 1 1 4 8-16 -8 V V G V V
31. Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 6 4 1 1 4 8-16 -8 V V G V V
32. Ajax Ajax 6 3 1 0 5 5-18 -13 V V V V W
33. Bodø Glimt Bodø Glimt 6 3 0 3 3 9-13 -4 G V V V G
34. Slavia Praag Slavia Praag 6 3 0 3 3 2-11 -9 V G V G V
35. Villarreal Villarreal 6 1 0 1 5 4-13 -9 G V V V V
36. Kairat Almaty Kairat Almaty 6 1 0 1 5 4-15 -11 V G V V V

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Manchester City
Thibaut Courtois

Meer nieuws

Club Brugge vergeet zijn kansen af te maken en lijdt ook tegen Arsenal stevige nederlaag

Club Brugge vergeet zijn kansen af te maken en lijdt ook tegen Arsenal stevige nederlaag

22:53
Niet opnieuw! Match tegen Arsenal levert nieuwe domper op voor Simon Mignolet

Niet opnieuw! Match tegen Arsenal levert nieuwe domper op voor Simon Mignolet

22:00
1
📷 Supporters komen tegen Arsenal met zéér heldere boodschap voor bestuur Club Brugge

📷 Supporters komen tegen Arsenal met zéér heldere boodschap voor bestuur Club Brugge

21:40
Analisten houden zich niet in na ontslag Nicky Hayen bij Club Brugge

Analisten houden zich niet in na ontslag Nicky Hayen bij Club Brugge

21:00
3
'Ashimeru verrassend op weg naar andere Belgische topclub'

'Ashimeru verrassend op weg naar andere Belgische topclub'

22:30
4
Charleroi maakt bekend: dit is de trainer bij de Zebra's komende weken

Charleroi maakt bekend: dit is de trainer bij de Zebra's komende weken

21:20
1
Nieuwe coach, nieuwe start: kan Brugge voor een verrassing zorgen tegen Arsenal?

Nieuwe coach, nieuwe start: kan Brugge voor een verrassing zorgen tegen Arsenal?

20:20
"Leko met Gentse neuzekes naar Jan Breydel"

"Leko met Gentse neuzekes naar Jan Breydel"

20:00
Ajax geeft hoop: goed en minder goed resultaat voor Union en Club Brugge in Champions League

Ajax geeft hoop: goed en minder goed resultaat voor Union en Club Brugge in Champions League

20:40
Sam Baro stelt Rik De Mil voor bij KAA Gent en is snoeihard voor Club Brugge

Sam Baro stelt Rik De Mil voor bij KAA Gent en is snoeihard voor Club Brugge

18:40
19
Fink onder druk? De Condé spreekt: "Bij hen ligt de sleutel"

Fink onder druk? De Condé spreekt: "Bij hen ligt de sleutel"

19:40
2
Tweede goal in drie wedstrijden, maar ook nieuwe blessure: pech voor Verlinden, Mazzu legt uit

Tweede goal in drie wedstrijden, maar ook nieuwe blessure: pech voor Verlinden, Mazzu legt uit

19:20
Standard maakt de (pijnlijke) rekening: tussen 60 en 100 miljoen gemist

Standard maakt de (pijnlijke) rekening: tussen 60 en 100 miljoen gemist

19:00
1
Remco Evenepoel geeft voorspelling voor Club Brugge-Arsenal, maar... "Dat stadion ga ik niet snel binnen"

Remco Evenepoel geeft voorspelling voor Club Brugge-Arsenal, maar... "Dat stadion ga ik niet snel binnen"

17:00
9
Transferwaardes tieners exploderen! Dit zijn Kos Karetsas en Nathan De Cat nu waard

Transferwaardes tieners exploderen! Dit zijn Kos Karetsas en Nathan De Cat nu waard

17:40
1
Reclameblokken midden in elke helft van de wedstrijden tijdens het WK 2026?

Reclameblokken midden in elke helft van de wedstrijden tijdens het WK 2026?

18:20
6
Club NXT geeft het goeie voorbeeld: Arsenal geklopt in minuut 96

Club NXT geeft het goeie voorbeeld: Arsenal geklopt in minuut 96

16:26
5
Laatste tegenstanders voor WK én Jan Vertonghen - Mannaert licht plannen toe

Laatste tegenstanders voor WK én Jan Vertonghen - Mannaert licht plannen toe

18:00
Wesley Sonck met grote lof voor Westerlo-jonkie en stevige kritiek richting Anderlecht

Wesley Sonck met grote lof voor Westerlo-jonkie en stevige kritiek richting Anderlecht

17:50
1
OFFICIEEL: KAA Gent heeft nieuwe coach twee dagen na vertrek Ivan Leko

OFFICIEEL: KAA Gent heeft nieuwe coach twee dagen na vertrek Ivan Leko

17:20
12
Kogel is al door de kerk: Rik De Mil wordt de nieuwe trainer van KAA Gent

Kogel is al door de kerk: Rik De Mil wordt de nieuwe trainer van KAA Gent

15:08
40
Zelfs bij Arsenal konden ze het niet geloven toen ze het nieuws over Hayen hoorden

Zelfs bij Arsenal konden ze het niet geloven toen ze het nieuws over Hayen hoorden

14:20
Genk krijgt zwaardere straf opgelegd na ongeregeldheden in Sint-Truiden

Genk krijgt zwaardere straf opgelegd na ongeregeldheden in Sint-Truiden

16:52
5
Ex-speler Dender en Aalst die ooit promotiegoal maakte richting Eredivisie is helemaal terug

Ex-speler Dender en Aalst die ooit promotiegoal maakte richting Eredivisie is helemaal terug

16:45
"Mijn hart als voetballiefhebber bloedt" - David Hubert had moeite om de ogen te sluiten vannacht

"Mijn hart als voetballiefhebber bloedt" - David Hubert had moeite om de ogen te sluiten vannacht

14:00
Voormalig STVV'er op weg naar... Ajax

Voormalig STVV'er op weg naar... Ajax

16:00
1
Club Brugge heeft meer kans dan Union: dit is waarom blauw-zwart kan blijven hopen op CL-overwintering

Club Brugge heeft meer kans dan Union: dit is waarom blauw-zwart kan blijven hopen op CL-overwintering

10:30
23
"Binnen tien dagen weten jullie meer": coach Zulte Waregem geeft meer uitleg over mysterieuze uitspraak

"Binnen tien dagen weten jullie meer": coach Zulte Waregem geeft meer uitleg over mysterieuze uitspraak

15:45
Ajax-trainer niet blij met situatie met Kasper Dolberg: "Nood breekt wet"

Ajax-trainer niet blij met situatie met Kasper Dolberg: "Nood breekt wet"

15:00
Na de storm: Lierse-speler duikt vroeger dan verwacht op training op bij de grote rivaal

Na de storm: Lierse-speler duikt vroeger dan verwacht op training op bij de grote rivaal

14:40
1
Club Brugge-CEO Bob Madou keert terug bij de KBVB

Club Brugge-CEO Bob Madou keert terug bij de KBVB

11:21
7
Thorsten Fink bijt flink van zich af: "Dan vertrek ik"

Thorsten Fink bijt flink van zich af: "Dan vertrek ik"

13:30
12
LIVE Club Brugge-Arsenal: Pakt Leko uit met verrassingen in zijn basiselftal?

LIVE Club Brugge-Arsenal: Pakt Leko uit met verrassingen in zijn basiselftal?

10:15
Ware clublegende van de jeugd neemt afscheid van Anderlecht na 27 (!) jaar trouwe dienst

Ware clublegende van de jeugd neemt afscheid van Anderlecht na 27 (!) jaar trouwe dienst

13:00
2
Genk klopt Anderlecht in spektakelduel en doet goede zaak in CPL

Genk klopt Anderlecht in spektakelduel en doet goede zaak in CPL

12:50
Vincent Mannaert schept duidelijkheid over bondscoach Rudi Garcia: "Het moet beter"

Vincent Mannaert schept duidelijkheid over bondscoach Rudi Garcia: "Het moet beter"

12:40
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

 Speeldag 6
Kairat Almaty Kairat Almaty 0-1 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus
Bayern München Bayern München 3-1 Sporting Lissabon Sporting Lissabon
PSV PSV 2-3 Atlético Madrid Atlético Madrid
Atalanta Atalanta 2-1 Chelsea Chelsea
Union SG Union SG 2-3 Marseille Marseille
Barcelona Barcelona 2-1 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
Inter Milaan Inter Milaan 0-1 Liverpool FC Liverpool FC
Monaco Monaco 1-0 Galatasaray Galatasaray
Tottenham Tottenham 3-0 Slavia Praag Slavia Praag
Villarreal Villarreal 2-3 FC Kopenhagen FC Kopenhagen
FK Qarabag FK Qarabag 2-4 Ajax Ajax
Juventus Juventus 2-0 Pafos FC Pafos FC
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 2-2 Newcastle United Newcastle United
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 2-2 Bodø Glimt Bodø Glimt
Real Madrid Real Madrid 1-2 Manchester City Manchester City
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 0-0 PSG PSG
Club Brugge Club Brugge 0-3 Arsenal Arsenal
SL Benfica SL Benfica 2-0 Napoli Napoli

Nieuwste reacties

Vital Verheyen Vital Verheyen over Club Brugge - Arsenal: 0-3 -URKO -URKO over Remco Evenepoel geeft voorspelling voor Club Brugge-Arsenal, maar... "Dat stadion ga ik niet snel binnen" Artevelde Artevelde over Sam Baro stelt Rik De Mil voor bij KAA Gent en is snoeihard voor Club Brugge Dirk1897 Dirk1897 over 'Ashimeru verrassend op weg naar andere Belgische topclub' Dostojewski Dostojewski over Reclameblokken midden in elke helft van de wedstrijden tijdens het WK 2026? ontleder ontleder ontleder ontleder over Analisten houden zich niet in na ontslag Nicky Hayen bij Club Brugge The voice of reason 2.O The voice of reason 2.O over Niet opnieuw! Match tegen Arsenal levert nieuwe domper op voor Simon Mignolet Fan1880 Fan1880 over KAA Gent lijkt te gaan slagen waar Antwerp en Union faalden: duidelijkheid over wie nieuwe trainer wordt Fan1880 Fan1880 over Charleroi maakt bekend: dit is de trainer bij de Zebra's aankomend weekend Joe Joe over FK Qarabag - Ajax: 2-4 Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved