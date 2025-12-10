Hoe staan Union SG en Club Brugge er voor in de Champions League na dol avondje met blunder Courtois?

In de Champions League stonden om 21 uur nog liefst zeven duels op het programma. Club Brugge onderging de wet van de sterkste tegen Arsenal, maar er zijn nog heel wat andere dingen gebeurd. En hoe staan de Belgen er nu voor?

Real Madrid 1-2 Manchester City

Ondanks een sterke Thibaut Courtois, die meerdere schitterende reddingen verrichtte, werd Real Madrid verslagen door Manchester City na een zeldzame blunder van de nationale nummer 1. De onvermijdelijke Erling Haaland scoorde voor de Skyblues vanaf de strafschopstip, die nu vierde zijn in de groepsfase, terwijl Real zakt naar de zevende plaats. Jérémy Doku speelde 88 minuten voor de Citizens.

Athletic Bilbao 0-0 Paris Saint-Germain

De regerende Europese kampioenen werden op een gelijkspel gehouden in het Estadio San Mamés. Voor PSG viel de Oekraïner Ilya Zabarnyi in tijdens de rust en speelde hij voor het eerst samen met de Russische doelman Matvey Safonov, die in de basis stond. PSG blijft stevig in de top-8 staan, terwijl Bilbao een wonder nodig heeft om zich te kwalificeren.

Bayer Leverkusen 2-2 Newcastle

The Magpies draaiden het tij om in de tweede helft, maar werden in de laatste minuten weer ingehaald. Newcastle kwam hierdoor net te kort om een zeer goede zaak te doen, terwijl Leverkusen zijn plaats in de top-24 behoudt.

Benfica 2-0 Napoli

Het duel tussen de voormalige Pro League-spelers Franjo Ivanovic aan de ene kant en Vanja Milinkovic-Savic en Noa Lang aan de andere kant, eindigde in het voordeel van de Kroaat, die echter niet het doel vond. Beide teams bevinden zich aan de rand van de top-24 met nog twee wedstrijden te gaan. Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne en Dodi Lukebakio misten de wedstrijd vanwege blessures.

Borussia Dortmund 2-2 Bodo/Glimt

Borussia Dortmund stond twee keer op voorsprong, maar kon niet meer dan een gelijkspel behalen tegen de Noorse underdog, die hiermee hun derde punt in de competitie vergaarden. Julien Duranville bleef de hele wedstrijd op de bank.





Juventus 2-0 Pafos

Loïs Openda kwam een uur na de aftrap in het veld toen er nog niet gescoord was in de wedstrijd, maar hij vond het net ook niet tijdens de 2-0 overwinning van Juventus tegen Pafos. Bij de Cyprioten bleef Landry Dimata de gehele wedstrijd op de bank.

Het nummer 24 in de stand (Kopenhagen) heeft als we alles samen tellen op dit moment zeven punten. Union SG volgt op de 26e plaats met zes punten, Club Brugge staat 30e met vier punten. Voor blauw-zwart zal een zes op zes nodig zijn, Union mag met 3 of 4 op 6 ook nog hopen.

Ook om 18.45 uur waren er al twee wedstrijden die op het programma stonden. Daarin won onder meer Ajax Amsterdam voor het eerst, wat op zich een goede zaak is voor de Nederlanders en de coëfficiënt van de Nederlanders.