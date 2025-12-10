Zelfs bij Arsenal konden ze het niet geloven toen ze het nieuws over Hayen hoorden

Club Brugge ontvangt woensdag Arsenal, ongeslagen in de Champions League. Ivan Leko zal zijn eerste wedstrijd leiden na het vertrek van Nicky Hayen.

Deze woensdagavond verwelkomt het Jan Breydel-stadion Arsenal in de Champions League. De Londenaren zijn ongeslagen dit seizoen, met vijf overwinningen in vijf wedstrijden. Het team van Mikel Arteta had Bayern München van Vincent Kompany zijn eerste nederlaag van het seizoen bezorgd in het Emirates Stadium.

Het ontslag van Nicky Hayen heeft veel mensen verrast en het is Ivan Leko die het roer op de bank overneemt. Een verandering een paar dagen voor een wedstrijd tegen een van de beste teams van Europa.

Arsenal verstoord na ontslag Hayen

Tijdens de persconferentie was Arteta verrast door deze beslissing. Hij en zijn staf hadden de laatste wedstrijden van Brugge in detail bestudeerd, zowel in de competitie als in de Champions League. "Plotseling hoor je dit nieuws..."

Arteta wil vertrouwen op de ervaring van zijn groep. "Het is niet de eerste keer dat we zo'n situatie meemaken. We zullen zijn verleden onderzoeken", voegde hij eraan toe, waarmee hij aangaf dat Arsenal zich op meerdere scenario's voorbereidt.

Ondanks deze schaduwzone heeft Arsenal maar één idee in gedachten. "Woensdag moeten we ervoor zorgen dat we beter zijn", besloot Arteta. Een grote uitdaging voor Leko vanavond.