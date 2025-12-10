Remco Evenepoel geeft voorspelling voor Club Brugge-Arsenal, maar... "Dat stadion ga ik niet snel binnen"

Voetbal blijft voor Remco Evenepoel een belangrijke zaak, ook tijdens zijn stage bij Red Bull-Bora-Hansgrohe. De Belgische wielrenner is een grote fan van Anderlecht, maar ook van Arsenal.

Net dat laatste team neemt het vanavond op tegen Club Brugge in de Champions League. Een wedstrijd die hij met interesse gaat bekijken.

Onder de Spaanse zon werkt Evenepoel hard aan zijn nieuwe carrière, maar zijn gedachten dwalen toch even naar het voetbalveld in België. Zou hij niet liever in Brugge zitten, in het stadion waar zijn favoriete ploeg Arsenal speelt?

"Dat stadion ga ik niet snel binnen", lacht Evenepoel bij Sporza. Hij houdt het bij kijken op afstand, gewapend met zijn Arsenal-shirt. Sven Vanthourenhout, zijn ploegmakker, is een grote Club-supporter, wat de rivaliteit nog speelser maakt.

Remco Evenepoel zet in op 0-4 voor Arsenal

Hoewel hij hoopt op een overwinning van Arsenal, toont Evenepoel respect voor de prestaties van de Belgische clubs. "Brugge deed het fantastisch tegen Barcelona en Union presteert ook uitstekend in Europa. Het is indrukwekkend hoe onze ploegen het doen in de Champions League."

Lees ook... LIVE Club Brugge-Arsenal: Mignolet in de basis, Leko verrast verder niet met basiself›

In tegenstelling tot in België, waar hij absoluut tegen Club Brugge zou zijn, kiest Evenepoel in Europa voor neutraliteit. "In België ga ik tegen Brugge zijn, maar Europees niet", grapt hij. Wat zijn voorspelling voor de wedstrijd? Met een knipoog: "0-4."