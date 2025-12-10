Club Brugge heeft meer kans dan Union: dit is waarom blauw-zwart kan blijven hopen op CL-overwintering

Union Saint-Gilloise staat na de 2-3-nederlaag tegen Marseille met de rug tegen de muur in de Champions League. Met nog twee speeldagen te gaan en slechts 6 punten lijkt de weg naar de tussenronde bijzonder moeilijk. Voor Club Brugge liggen de kaarten (voorlopig) anders.

Op papier kan Union nog steeds bij de eerste 24 eindigen, wat recht geeft op de tussenronde. Maar de realiteit is hard: met duels tegen Bayern München en Atalanta wacht de Brusselaars een loodzwaar programma. Punten pakken wordt bijna een onmogelijke missie.

Mission impossible voor Union

Statistici schatten dat 10 punten nodig zijn om zeker door te stoten. Union staat voorlopig op 6 punten, en een zege tegen Atalanta alleen zal vermoedelijk niet volstaan door hun zwakke doelsaldo van -8. Vooral de verplaatsing naar München lijkt een 'mission impossible'.

Een punt in de Allianz Arena zou echter een sprankeltje hoop geven. Geen enkele ploeg dit seizoen slaagde erin om in München tegen de Duitse grootmacht te scoren. Bovendien verloor Vincent Kompany als coach nog nooit van Union, wat het psychologisch interessant maakt.

Club Brugge heeft stuntzege nodig

Club Brugge heeft twee punten minder dan Union, maar staat er op de Europese kalender verrassend iets beter voor. Na de match tegen Arsenal wacht geen onoverkomelijke tegenstanders: Kairat Almaty uit Kazachstan en een thuiswedstrijd tegen Marseille.

Lees ook... LIVE Club Brugge-Arsenal: Pakt Leko uit met verrassingen in zijn basiselftal?›

Als blauw-zwart vanavond een punt pakt tegen Arsenal, kan een combinatie van overwinningen tegen Almaty en Marseille genoeg zijn om de tussenronde te halen. Net als bij Union zal het doelsaldo doorslaggevend zijn, met Brugge momenteel op -5. Eén stuntzege kan dus het Europese verhaal van Club Brugge nog in leven houden.