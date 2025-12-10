Transferwaardes tieners exploderen! Dit zijn Kos Karetsas en Nathan De Cat nu waard

Christos Tzolis van Club Brugge blijft de duurste speler met een marktwaarde van €30 miljoen. Achter hem is er echter beweging zichtbaar, met een opvallende stijger: de pas 18-jarige Genk-middenvelder Konstantinos Karetsas.

Karetsas tweede duurste speler in de Jupiler Pro League

Karetsas’ marktwaarde ging van €23 miljoen naar €28 miljoen. “Er waren hoge verwachtingen van Karetsas dit seizoen, maar hij worstelde aanvankelijk en kon zich met slechts één assist niet echt profileren", zegt Bart Tamsyn, Area Manager Belgium bij Transfermarkt.

De doorbraak kwam toen coach Thorsten Fink hem op de rechtervleugel zette in plaats van als spelmaker. “In de negen wedstrijden die hij daar startte, scoorde hij twee keer en gaf acht assists. Hij is grotendeels verantwoordelijk voor Genk dat terug meedoet voor een top zes-plaats", aldus Tamsyn.

De Cat ziet waarde met 143 procent stijgen

Ook bij RSC Anderlecht was er een tiener die fors in waarde steeg. Nathan De Cat, inmiddels een vaste waarde op het middenveld van paars-wit, zag zijn marktwaarde stijgen van €7 miljoen naar €17 miljoen.

“De Cat is onmisbaar geworden in het Anderlecht van vijf opeenvolgende zeges", licht Tamsyn toe. “Met een contract tot 2027 zijn er kansen dat hij deze winter nog verkocht wordt. Clubs als Borussia Dortmund en Bayern München worden genoemd, maar Anderlecht zal niet onder de €25 miljoen gaan.”

Lees ook... LIVE Club Brugge-Arsenal: Mignolet in de basis, Leko verrast verder niet met basiself›

Naast Karetsas en De Cat tonen de cijfers ook dat de Jupiler Pro League als geheel een competitieve markt kent, waarbij jonge talenten steeds vaker fors in waarde stijgen.

