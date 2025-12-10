Laatste tegenstanders voor WK én Jan Vertonghen - Mannaert licht plannen toe

Laatste tegenstanders voor WK én Jan Vertonghen - Mannaert licht plannen toe
Foto: © photonews
Vincent Mannaert, sportief directeur van de KBVB, heeft woensdag de grote lijnen onthuld van de WK-voorbereiding van de Rode Duivels. Tijdens het toernooi zullen de Rode Duivels in Seattle verblijven.

De bond staat op het punt om de laatste details af te ronden met het Hyatt Regency Lake Washington Hotel en met de Seattle Sounders, die hun trainingscentrum ter beschikking stellen.

“We moeten enkel nog duidelijke afspraken maken over welke delen van het hotel exclusief voor ons zijn, en hoe we het trainingscomplex kunnen delen terwijl de Sounders aan hun eigen voorbereiding beginnen", aldus Mannaert.

Ook de timing van de afreis ligt zo goed als vast. De Rode Duivels vertrekken op 7 of 8 juni richting de Verenigde Staten, ongeveer een week voor hun eerste WK-wedstrijd op 15 juni. De bedoeling is om voldoende tijd te hebben om te acclimatiseren aan het tijdsverschil.

KBVB wil nog één toptegenstander en opponent genre Egypte of Iran

Mannaert bevestigde ook dat de tegenstanders voor de laatste oefenduels nog niet vastliggen. De bond mikt op één sterke Europese tegenstander op verplaatsing, gevolgd door een thuiswedstrijd tegen een land met een profiel vergelijkbaar met Egypte of Iran.


Een opvallende naam die mogelijk mee reist naar het WK is Jan Vertonghen. Hij volgt een drie maanden durende stage bij de bond tussen januari en maart, en mag de ploeg vergezellen als hij dat wil. “Maar dan wel met een duidelijk omschreven rol en op voorwaarde dat hij beschikbaar is", benadrukte Mannaert. “Zijn stichting vraagt veel tijd.”
 

België

