Reclameblokken midden in elke helft van de wedstrijden tijdens het WK 2026?

Er zullen drinkpauzes worden ingevoerd tijdens het WK 2026. Halverwege elke speelhelft wordt de wedstrijd drie minuten onderbroken zodat de spelers zich kunnen hydrateren. Dit zal meerdere televisiezenders ten goede komen. We leggen uit waarom.

Deze pauzes zullen dus plaatsvinden in de 22e minuut van elke wedstrijd, ongeacht de weersomstandigheden. De FIFA legt uit dat dit een welzijnsmaatregel is voor de spelers, die de risico's vermindert die verband houden met hitte en vermoeidheid. Maar is er misschien ook een financieel motief achter deze beslissing? Inderdaad, deze korte pauzes stellen televisiezenders in staat om tijdens deze momenten korte reclamespots uit te zenden.

Reclame tijdens de drinkpauzes

Hoewel deze pauzes de spelers de mogelijkheid geven om zich te hydrateren en de trainers om instructies te geven, stellen ze de televisiezenders ook in staat om meer reclame toe te voegen. Een van de Franse omroepen van het WK 2026, M6, overweegt serieus om tijdens deze drinkpauzes reclame-onderbrekingen toe te voegen. Volgens L'Équipe heeft een bron aangegeven dat "er zeker een reclameonderbreking zal zijn, vergelijkbaar met die van France Télévisions tijdens de wisselingen van speelhelft op Roland-Garros."

Kritiek stroomt al binnen op sociale media. Veel voetbalfans zijn teleurgesteld: "Amerikaanse toestanden! Dit wordt mijn laatste wereldkampioenschap en dan zeg ik voorgoed vaarwel tegen voetbal. Het wordt te gek: LVMH, Kering, doping, abonnementen, Qatar, Verenigde Arabische Emiraten, Saoedi-Arabië, geld, het maakt niet uit of er corruptie is", klaagt een gebruiker. "Dit verstoort achteraf het biedingsproces voor de uitzendrechten als deze informatie niet kon worden meegenomen voordat de dossiers werden ingediend", merkt een andere gebruiker op.

"Kunnen we ook reclames in een balk onderaan het scherm tijdens de wedstrijd krijgen? Of nog beter! Zet de wedstrijd in een klein venster rechtsboven op het scherm en laat de reclame twee uur lang lopen?", ironiseert een andere gebruiker. Kortom, deze keuze van de Franse televisiezender wordt niet goed ontvangen in Frankrijk.

Daarbij komt dat in Frankrijk, in tegenstelling tot België, er ook een betaalzender is voor het WK 2026. Deze is nog niet bekend, maar de kans is groot dat het beIN Sports France zal zijn. Alleen met een abonnement kunnen Fransen alle wedstrijden volgen.





Reclame in de helft van de speelhelften ook in België?

Gelukkig hebben we deze kwestie niet in België. Maar kunnen we dan ook reclame in de helft van elke speelhelft verwachten? Ter herinnering, het is de RTBF die de uitzendrechten voor het hele toernooi in Franstalig België bezit. Alle wedstrijden zijn gratis te bekijken op de kanalen van de RTBF. Het is moeilijk te zeggen of de publieke omroep van plan is hetzelfde te doen.

Er is nog geen informatie hierover gedeeld, maar het zou geen verrassing zijn. Het zou de media zeker in staat stellen nog meer reclame uit te zenden en dus nog rendabeler te zijn. Wordt vervolgd.