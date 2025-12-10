RSCA Futures geeft slapend zege weg in eerste 10 minuten, héél opvallende naam in de basis

Jong Genk heeft zijn inhaalmatch tegen RSCA Futures gewonnen met 3-2, maar moest tot het laatste moment vechten om de zege veilig te stellen. Lucca Brughmans zorgde met een cruciale redding in de slotfase dat de overwinning over de streep werd getrokken.

De thuisploeg kende een droomstart: binnen tien minuten stond het 3-0 via twee doelpunten van Bibout en één van Oyen. “Hun pijnpunt lag net achter de verdediging", vertelde coach Johan Van Rumst aan Het Nieuwsblad. “We hebben daar goed gebruik van gemaakt.”

Anderlecht liet zich echter niet volledig van de kaart zetten. Al na een kwartier kon Van De Ven de score milderen tot 3-1. Ook na de pauze bleef Jong Genk alert, maar de Brusselaars creëerden enkele gevaarlijke omschakelmomenten.

Thomas Foket maakte zijn eerste minuten van het seizoen

Het meest opvallende nieuws bij Anderlecht was de terugkeer van Thomas Foket. Na Majeed Ashimeru in het weekend kreeg de rechtsachter dinsdag zijn eerste wedstrijd van het seizoen bij de Futures, nadat hij naar de B-kern was verwezen. Mogelijk wil de club overbodige spelers op deze manier nog in de kijker zetten voor de wintermercato.

Tien minuten voor tijd scoorde Anderlecht opnieuw, wat de spanning opvoerde tot het laatste fluitsignaal. Brughmans hield zijn ploeg vervolgens overeind met een cruciale interventie. “Uiteindelijk hebben we met het ganse team de overwinning veiliggesteld", aldus de doelman.

Van Rumst wees op het belang van deze wedstrijd voor beide clubs. “Het is altijd een prestigeduel tussen ploegen met de beste jeugdopleidingen. Deze keer trokken wij aan het langste eind, en de overwinning mocht nog eens naar onze kant vallen.”