Dit wil Anderlecht er bij halen tijdens de wintermercato: twee profielen topprioriteit
Foto: © photonews
Anderlecht is niet van plan om grote wijzigingen door te voeren tijdens de wintermercato, maar er zijn een aantal profielen die er wel bij moeten komen. Paars-wit zet in op twee gerichte versterkingen.

De Europese uitschakeling heeft pijn gedaan bij Anderlecht, ook op financieel vlak. Sportief directeur Olivier Renard zijn budget om transfers te doen is dan ook niet heel groot deze winter. 

Maar Anderlecht heeft wel een paar probleemposities geïdentificeerd waar hulp dringend nodig is. Daarbij denken ze vooral aan een ervaren centrale verdediger. Marco Kana doet het daar goed, maar is geblesseerd. Lucas Hey daarentegen wisselt goeie met slechte wedstrijden af.

Straks vertrekt Ilay Camara ook nog naar de Afrika Cup en moet Sardella weer op rechts plaatsnemen. De twee gehuurde verdedigers - Özcan en Ilic - worden dan weer als niet klaar bestempeld. Dus wil Renard een extra verdediger met métier. 

Anderlecht wil een verdediger en een spits

De tweede versterking zal mogelijk moeilijker worden. Anderlecht wil een extra spits, maar wil eerst Luis Vazquez kwijt geraken. Daarnaast willen ze Mihajlo Cvetkovic ook niet blokkeren. Dus het wordt wikken en wegen.


Ideaal gezien zouden ze een grote, kopbalsterke spits willen die makkelijk scoort om in het slot van wedstrijden iets te kunnen forceren. Maar er moet eerst ook nog een hoop afvloeien. Daarom is paars-wit op dit moment nadrukkelijk zijn overbodige spelers in de etalage aan het zetten.

