🎥 "Tot binnenkort" : Romelu Lukaku is terug op de training

Romelu Lukaku keerde deze vandaag terug op het trainingsveld bij Napoli. De Rode Duivel nam voor het eerst sinds augustus opnieuw deel aan een sessie.

De oefensessie waarbij de Belg aanwezig was, werd op maat gemaakt, meldt Sky Sport. Voor de camera van verschillende media zei hij: “Tot binnenkort.”

Ter herinnering: de Belgische international liep midden augustus een blessure op. Tijdens een oefenwedstrijd tegen Olympiakos werd hij geraakt aan de dij.

Sindsdien werkt hij stap voor stap aan zijn herstel. Deze dinsdag deed hij een intensieve training met schietoefeningen. De Rode Duivel was duidelijk in goede stemming en blij om terug te zijn in Castel Volturno.

Het duo KDB – Lukaku

De Belgische voetbalfans wachten nog steeds op een officieel optreden van het duo Kevin De Bruyne – Romelu Lukaku bij Napoli. Voorlopig zit het tegen, want beide Rode Duivels zijn geblesseerd. Pas in 2026 zal men hen samen in actie zien.

Woensdag trekt Napoli naar Portugal voor de zesde speeldag van de groepsfase van de Champions League. Het team van Antonio Conte neemt het om 21 uur op tegen Benfica in het Estádio da Luz.



