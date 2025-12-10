Voormalig STVV'er op weg naar... Ajax

Voormalig STVV'er op weg naar... Ajax
Ajax heeft op hoofdlijnen een akkoord bereikt met de 42-voudig Japans international Takehiro Tomiyasu. De voormalig Arsenal-verdediger, die op alle posities in de achterhoede kan spelen, staat dicht bij een contract van zes maanden in Amsterdam.

Tomiyasu stond tot afgelopen zomer onder contract bij Arsenal. Tijdens zijn periode in Engeland had hij regelmatig last van knieblessures en onderging hij begin dit jaar een operatie in Japan. Sindsdien revalideerde hij in eigen land en is nu bijna volledig hersteld, al moet hij nog wedstrijdfit worden.

De verdediger mikt op een plek in de WK-selectie van Japan, dat over een half jaar een van de tegenstanders is van het Nederlands elftal. Bij Ajax zal hij zijn landgenoot Ko Itakura terugzien, wat de integratie vergemakkelijkt.

Met de komst van Tomiyasu staat de teller van Japanners in de Eredivisie op negen. Andere landgenoten zijn onder meer Koki Ogawa, Kodai Sano en Kento Shiogai bij NEC, Ayase Ueda en Tsuyoshi Watanabe bij Feyenoord, Shunsuke Mito bij Sparta en Seiya Maikuma bij AZ.

Bij STVV maakte Tomiyasu veel indruk

Tomiyasu begon zijn Europese avontuur bij STVV in 2018, waar hij indruk maakte als rechtsback. Anderhalf jaar later maakte hij de overstap naar Bologna, waar zijn prestaties Arsenal wisten te overtuigen. In de zomer van 2021 werd hij voor bijna twintig miljoen euro naar Londen gehaald.


Bij Arsenal speelde Tomiyasu 86 officiële wedstrijden, waarin hij twee keer scoorde en zes assists afleverde. Met zijn ervaring in Italië en Engeland moet hij Ajax komende maanden extra stabiliteit brengen in de defensie, terwijl hij zich voorbereidt op het WK met Japan.

