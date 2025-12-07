KV Mechelen KV Mechelen
1-0
Charleroi Charleroi
kvmKV Mechelen
chaCharleroi
Therence Koudou 15'
1-0
Datum: 07/12/2025 13:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 17
Stadion: Achter de Kazerne
KV Mechelen heeft revanche tegen Charleroi beet en springt weer over Standard naar de top vijf
Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout vanuit Mechelen
| 4 reacties
Foto: © photonews

Het was tijd voor het tweede deel van het tweeluik tussen KV Mechelen en Charleroi. In Mechelen stond revanche voor de bekeruitschakeling en vooral meer creativiteit hoog op het verlanglijstje.

Aanvankelijk vielen vooral enkele supportersacties op: een deel van de KVM-aanhang zweeg 12 minuten door onvrede over de hervorming van de Voetbalwet en de strenge controles op spandoeken. Bij Charleroi was er dan weer sprake van een gedeeltelijke boycot, waardoor slechts een beperkt aantal fans naar Mechelen afzakte.

Na een teleurstellende prestatie van Mechelen in de beker was het uitkijken of welke manier het anders zou worden in de competitie. Dat was toch wel een heel verschil, met Servais die eerder van op links opereerde en KV dat beter druk zette. Daar werden ook een aantal fraaie aanvallen aan gekoppeld. Dit alles resulteerde op het kwartier in een verdiende 1-0.

KV Mechelen de betere ploeg in eerste helft

Mrabti liet de lage voorzet van Servais slim door en aan de tweede paal was Charleroi Koudou uit het oog verloren. De Fransman plaatste de openingstreffer mooi tegen de touwen. Daarna had er nog iets meer doelgevaar mogen zijn om de score te verdubbelen, maar het was vooral een matig Charleroi dat uitblonk in onmondigheid voor rust. 

De Mil greep in met een dubbele vervanging en haalde onder andere sterkhouder Guiagon naar de kant. De coach zag zijn spelers meer verantwoordelijkheid nemen, met dan toch een kansje voor Pflücke aan de tweede paal. Salifou kwam in laatste instantie echter nog met een belangrijk blok. Veel verder dan dat raakten de Zebra's lange tijd niet.

Charleroi krijgt hoop maar laat gelijkmaker liggen

Ondertussen hadden ze bij Mechelen met de voorsprong op het bord vooral aandacht voor de organisatie. Het was dus een tweede helft die wel een sprankelende klasseflits kon gebruiken. De match leek bij 1-0 dood te bloeden, maar een paar kopkansen gaven Charleroi toch hoop. De grootste was voor Romsaas, die van dichtbij naast knikte.

De bal kwam wel tussen de palen toen Konaté een lage flankvoorzet richting eigen doel devieerde. Miras was bij de pinken om de bal in hoekschop te verwerken en een owngoal te vermijden. In het slot kon een volgend doelpunt aan beide kanten vallen: Blum knalde naast namens de bezoekers en Koné duwde een schot van Servais in hoekschop. KVM hield de krappe 1-0 vast en klimt zo weer naar de vijfde stek. 

Opstellingen

KV Mechelen KV Mechelen
Miras Nacho 66' 7.3 -
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 12/26 (46.2%)
Meer statistieken
St. Jago Tommy 90' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 49/59 (83.1%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/8 (25%)
Meer statistieken
Konaté Mory 90' 8.0 -
  • Nauwkeurige passes: 43/44 (97.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Nauwkeurige lange ballen: 7/7 (100%)
Meer statistieken
Struyf Ian 69' -
Koudou Therence  90' 8.1 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 39/46 (84.8%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/2
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
Meer statistieken
Salifou Dikeni 69' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 24/29 (82.8%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 3/3 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Hammar Fredrik 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 28/34 (82.4%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
Meer statistieken
Servais Mathis 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 30/39 (76.9%)
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/5 (40%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Mrabti Kerim A   66' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 24/26 (92.3%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Meer statistieken
van Brederode Myron   85' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 33/40 (82.5%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/6 (16.7%)
Meer statistieken
Lauberbach Lion 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 22/34 (64.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 2/4 (50%)
Meer statistieken
Bank
Diouf Gora 21' 7.0 -
Meer statistieken
Bafdili Bilal 24' 6.8 -
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Bandé Hassane 0'  
Raman Benito 5' 6.5  
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Van Ingelgom Tijn 0'  
Truyf Ian   69' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 38/47 (80.9%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 7/17 (41.2%)
Meer statistieken
Ozdemir Halil 0'  
Zekri Moncef 21' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 4/6 (66.7%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Antonio Bill 0'  
Decoene Massimo 0'  
 

Charleroi Charleroi
Kone Mohamed 90' 6.6 -
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/19 (26.3%)
Meer statistieken
Blum Lewin 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 25/30 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
Meer statistieken
Ousou Aiham 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 43/46 (93.5%)
Meer statistieken
Keita Cheick 77' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 21/28 (75%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Nzita Mardochee 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 28/36 (77.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/5 (20%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/9 (44.4%)
Meer statistieken
Titraoui Yacine 90' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 35/41 (85.4%)
  • Intercepties: 4
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Camara Etienne 77' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 35/38 (92.1%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Bernier Antoine 45' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 10/14 (71.4%)
Meer statistieken
Guiagon Parfait 45' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 11/15 (73.3%)
  • Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Pflücke Patrick 69' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 24/27 (88.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Scheidler Aurélien   90' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 16/20 (80%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Bank
Mbenza Isaac 0'  
Romsaas Jakob Napoleon 21' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 7/9 (77.8%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Szymczak Filip   45' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 7/9 (77.8%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Gaudin Jules 13' 6.3 -
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Colassin Antoine 13' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Boukamir Mehdi 45' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 20/23 (87%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Khalifi Yassine 0'  
Delavallee Martin 0'  
Boukamir Amine 0'  
