Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout vanuit Mechelen
🎥 Verrassende gok van Vanderbiest wordt gouden zet: KV Mechelen mag Mathis Servais dankbaar zijn
Nog eens vreugde Achter de Kazerne: Vanderbiest deed een opvallende zet. Servais vulde zijn verrassende rol zo goed in dat hij de assist gaf voor het enige doelpunt uit de wedstrijd.

Vanderbiest ging na de bekerwedstrijd van afgelopen donderdag wel iets aanpassen. Dat deed hij door bij afwezigheid van Marsa niet Zekri maar Servais op links te posteren. "Soms heb je een ingeving. Dan heb je geluk nodig dat dit meevalt. Ik moet zeggen dat dit heel goed is meegevallen. Mathis heeft eerder op deze positie gespeeld bij Beveren. Hij is een winger van opleiding."

Het had ook niet enkel met Servais te maken. "Ik wilde niet Moncef Zekri terug voor de leeuwen gooien. Hij is even afwezig geweest door interlandverplichtingen en ik wilde niet met twee 17-jarige jongens, met hem en Struyf, aan de linkerkant spelen. Na overleg met twee-drie spelers heb ik die beslissing genomen." Er is dus wel even over gepraat geweest.

Servais zei niet meteen neen

Vanderbiest wilde niet per se zijn wil doordrijven. "Je moet een beetje afwachten wat de reactie van de speler is. Als die meteen 'neen' zegt, heb ik daar begrip voor. Ik ben niet de persoon die gaat zeggen: je moet daar gaan spelen. Mathis kon ons ook helpen op het middenveld, maar was akkoord om vanaf links te spelen. Ik moet zeggen dat hij dit voortreffelijk gedaan heeft."

Bekijk hierboven ook de algemene analyse van Vanderbiest over de wedstrijd tegen Charleroi. Het was daarnaast nog interessant wat Servais zelf over zijn rol te zeggen had. "De trainer heeft niet echt speciale instructies gegeven, maar ik moest vanaf links de ploeg helpen. Ik heb gewoon alles gegeven. Vooral in de eerste helft heb ik veel loopwerk verricht."

Goede afloop voor KVM ondanks de vermoeidheid

Lees ook... KV Mechelen heeft revanche tegen Charleroi beet en springt weer over Standard naar de top vijfServais klopte zichzelf terecht op de borst. "Het was eens een andere positie en ik denk dat ik dat best goed gedaan heb. Je bent dan wel sneller moe in de tweede helft. Na 60 minuten was ik kapot en zat ik tegen de krampen aan. Ik heb gewoon verder gedaan en alles gegeven."  

