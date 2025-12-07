🎥 Sfeergroepen KV Mechelen zwijgen twaalf minuten lang vanwege duidelijke redenen: "Strijd tegen repressie"

Achter de Kazerne zorgen de supporters van KV Mechelen altijd voor een sfeervol stadion. Al was dat tijdens de eerste twaalf minuten van KVM - Charleroi eventjes anders.

Dat is op deze zondag de eerste wedstrijd in de Jupiler Pro League. Het aflopen van de tune van de Jupiler Pro League wordt doorgaans gevolgd met felle aanmoedigingen voor de thuisploeg. Die bleven nu grotendeels afwezig. Voornamelijk waar supportersgroep Vijfentwintig Zeven plaatsneemt, bleef het ditmaal ijzig stil.

Dat was ook helemaal geen verrassing. Een dag voor de wedstrijd had Vijfentwintig Zeven namens de sfeergroepen immers een verklaring meegedeeld. "We zullen aanwezig zijn, maar de eerste 12 minuten zullen er geen gezangen klinken en geen vlaggen wapperen." Een belangrijke reden hiervoor is de recente hervorming van de Voetbalwet.

Sfeergroepen KVM niet blij met hervorming voetbalwet

De kritiek wordt duidelijk geschetst. "De Pro League, Belgische voetbalbond en Binnenlandse Zaken willen nog verder gaan om een vals gevoel van veiligheid te creëren in de stadions. Er wordt gesproken over verplichte registratie via Itsme om vanaf 2026 het maatregelen te betreden. Daarnaast moeten supporters die hun ticket willen doorgeven aan familie of vrienden zich nu al registreren via een apart platform."

De KV Mechelen-supporters omschrijven dit als een pestmaatregel. Verder klagen ze het gebrek aan consequentie ten aanzien van uitsupporters in onze competitie aan. Ook is er onvrede over de strenge controle op acties en tekstdoeken. Recent werd tegen Lierse nog een spandoek geweigerd. Dit gaat te ver, menen de fans. "De censuurpolitie is er niets tegen."

Dit supportersprotest krijgt dan ook de titel 'Strijd tegen repressie'. De fans langs de zijkant van het veld telden de seconden af richting het einde van de eerste twaalf minuten, waarna de thuisploeg dan toch weer volop gesteund werd.