FC Dender leeft! Ze smeren La Louvière een nederlaag aan en lijken helemaal herrezen

FC Dender is de ploeg van het moment. Na Antwerp en Standard moet nu ook La Louvière eraan geloven. Zo komen ze tot op één punt van Cercle Brugge en leven de Kadavers weer helemaal. La Louvière speelde met een heel groot hart, maar deze nederlaag gaat toch zijn sporen nalaten.

Beide ploegen konden kwamen met een prima gevoel uit de Croky Cup. La Louvière won dankzij twee doelpunten van Pape Moussa Fall in en tegen Beerschot. De prestatie van FC Dender was nog indrukwekkender. Zij wonnen met 3-2 in eigen huis van Standard. Vertrouwen dus genoeg bij beide ploegen om er een mooie partij van te maken.

Strafschop is het echte startschot van de partij

Beide ploegen hielden de eerste minuten van de wedstrijd elkaar in evenwicht. Ze toonden wel aanvallend intenties en dit loonde voor FC Dender bij één van hun eerste aanvallen. Gillot trapte naast de bal en zo recht tegen het been van Sambu. De middenvelder ging neer in de kleine rechthoek, maar scheidsrechter Verboomen greep niet in. Dit deed de VAR wel.

Verboomen werd naar het scherm geroepen en hij legde de bal op de stip. De kapitein van FC Dender nam zijn verantwoordelijkheid en zette zich achter de bal. Nsimba schoot beheerst de bezoekers op voorsprong.

La Louvière nam het initiatief en dit loonde

Meer en meer kwam La Louvière in de wedstrijd en kreeg het kleine kansen. Het was echter wachten op een ingeving van Jerry Afriyie. De middenvelder pikte de bal goed op na een ingooi en doorkoppen. Hij dribbelde langs de achterlijn en verschalkte de volledige verdediging van La Louvière met zijn voorzet. Dit moet je geen twee keer zeggen tegen Pape Moussa Fall. De boomlange verdediger van La Louvière toonde zich al tot tweemaal toe trefzeker tegen Beerschot en ook deze vrijdagavond stond zijn vizier op scherp om de gelijkmaker tegen de netten te werken.

Ook hier was een lange VAR interventie nodig voor het doelpunt werd goedgekeurd. Er was even twijfel omwille van vermeend buitenspel van Jerry Afriyie, maar uiteindelijk mocht het vieren toch van start gaan.

FC Dender liet zich niet kennen en ging voor de voorsprong. Zowel Bruny Nsimba als Luc Marijnissen kregen nog een prima kans. Beide vonden echter doelman Peano op hun weg. Zo gingen we rusten met een 1-1 tussenstand op het bord.

Toen werd het stil in La Louvière

De thuisploeg kwam goed uit de kleedkamer en was duidelijk van plan om de drie punten thuis te houden. Het omgekeerde gebeurde echter. Na een prima combinatie door het midden kwam de bal bij Bruny Nsimba. De aanvaller behield het overzicht en speelde bal tussen de verdediging naar Roman Kvet die door de verdediging was gelopen. De aanvaller van FC Dender twijfelde niet en werkte beheerst af met met rechts.

Zo stond de thuisploeg ineens op voorsprong. Een scenario dat de thuisploeg niet voor ogen had en waar ze onmiddellijk iets wilden aan veranderen.

De thuisploeg kiest vol voor de aanval

La Louvière bleef niet bij de pakken zitten. Onder impuls van de nodige wissels en de fans die 90 minuten bleven zingen trokken ze ten aanval. FC Dender plooide helemaal terug en maakte het zichzelf nog een paar keer heel moeilijk door de bal knullig te verliezen op de eigen helft.

Meer en meer begon de frustatie boven te komen bij zowel de spelers op het veld als de supporters op de tribunes. In het slot kreeg Afriyie nog een vrije trap om de gelijkmaker op het bord te zetten, maar zijn schot vloog ver over.

FC Dender leeft

Dankzij deze driepunter is FC Dender weer helemaal terug. Hun tweede overwinning nog maar van het seizoen, maar ze komen wel op één punt van Cercle Brugge. De degradatiestrijd is weer helemaal open.