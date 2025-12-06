De inhaalrace is nu helemaal ingezet: JPL-degradatiestrijd wordt nog heel spannend

Brandon Morren
Brandon Morren en Scott Crabbé vanuit La Louvière
| Reageer
De inhaalrace is nu helemaal ingezet: JPL-degradatiestrijd wordt nog heel spannend
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Dender heeft zijn wedstrijd in La Louvière uitstekend afgehandeld (1-2 overwinning). Coach Hayk Milkon verscheen na afloop bijzonder trots op zijn spelers.

Dender verraste RAAL twee keer. Eerst door binnen tien minuten te scoren, daarna door opnieuw op voorsprong te komen net wanneer de Wolven leken door te duwen. Het resultaat: een 1-2-zege, de tweede in drie dagen na de bekersensatie tegen Standard. Niet slecht voor een ploeg die tot 23 november moest wachten op haar eerste competitiewinst.

Een maand geleden vroeg iedereen zich nog af hoeveel punten Dender op het einde van het seizoen achter de voorlaatste zou staan. Maar de spelers gaven nooit op. De kloof met Cercle Brugge bedraagt nu… één punt. En hoewel de Bruggelingen een wedstrijd minder speelden, moeten ze zich zorgen maken gezien de vorm van Dender. Ook OH Leuven, Westerlo, Antwerp en zelfs RAAL moeten op hun hoede zijn.

De mannen van Hayk Milkon pakten 7 op 9 in de competitie en wonnen ook in de beker. Ze verloren slechts één van hun zeven laatste matchen (2-1 op Club Brugge) en scoorden in elk van hun laatste negen wedstrijden.

Zelfvertrouwen verandert alles

De overwinning in de Easi Arena is opnieuw een stap richting het verlaten van de degradatiezone. "Chapeau aan mijn ploeg! Het grootste deel van onze kansen gaat nu tussen de palen, wat onze kans om te scoren enorm verhoogt", glundert Milkon.

Lees ook... FC Dender leeft! Ze smeren La Louvière een nederlaag aan en lijken helemaal herrezen"La Louvière is een zeer goed georganiseerde ploeg. Daarom verdient deze winst, met twee goals, echt gewicht. We hadden de bal niet veel, maar gaven ook weinig weg. Het doet deugd om te zien hoe opportunistisch we zijn, terwijl we in onze sterke momenten ook goed voetbal brengen: de eerste goal is dan wel een penalty, maar hij komt voort uit het feit dat we van bij het begin veel mensen in de zestien brengen. En de 1-2 vond ik echt prachtig, de aanval was uitstekend opgebouwd.”

Dat geeft de ploeg opnieuw een flinke boost. "We hebben meerdere matchen gehad waarin we op basis van de kansen méér verdienden. Ik heb altijd gezegd dat we rustig moesten blijven om meer koelbloedigheid voor doel te krijgen. Nu beginnen we te scoren."

"Het is een lang proces voor iedereen om de filosofie volledig te vatten en te groeien in wedstrijdbeheer. Deze overwinningen zorgen ervoor dat de spelers nóg meer in het project geloven. Ze weten dat ze kunnen scoren, kunnen terugkomen, of opnieuw op voorsprong geraken", besluit hij, terwijl Dender zich voorbereidt op duels tegen Club Brugge, Standard en KV Mechelen om het jaar af te sluiten.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
La Louvière
FCV Dender EH

Meer nieuws

LIVE: Meteen doelpunt van Cercle afgekeurd in de openingsminuut Live

LIVE: Meteen doelpunt van Cercle afgekeurd in de openingsminuut

16:00
Steeds meer enkel strijd tussen de 'grote drie'? Dit zegt Beerschot over strijd met Beveren en Kortrijk

Steeds meer enkel strijd tussen de 'grote drie'? Dit zegt Beerschot over strijd met Beveren en Kortrijk

16:15
Met een speciale boodschap voor de fans: Youri Tielemans is duidelijk over WK-loting

Met een speciale boodschap voor de fans: Youri Tielemans is duidelijk over WK-loting

16:00
Senne Lammens doet iedere wedstrijd iets heel speciaals: dit is waarom

Senne Lammens doet iedere wedstrijd iets heel speciaals: dit is waarom

15:30
'Oorlogje tussen JPL-clubs voor vlotscorende spits uit Challenger Pro League': dit zegt hij er zelf over

'Oorlogje tussen JPL-clubs voor vlotscorende spits uit Challenger Pro League': dit zegt hij er zelf over

14:45
WK-loting: Egypte, Iran en Nieuw-Zeeland reageren op sterke groep met België

WK-loting: Egypte, Iran en Nieuw-Zeeland reageren op sterke groep met België

14:30
1
LIVE: Hayen opnieuw op bekend terrein, extra goed voorbereid Club Brugge speelt topper op Stayen

LIVE: Hayen opnieuw op bekend terrein, extra goed voorbereid Club Brugge speelt topper op Stayen

13:10
FC Dender leeft! Ze smeren La Louvière een nederlaag aan en lijken helemaal herrezen

FC Dender leeft! Ze smeren La Louvière een nederlaag aan en lijken helemaal herrezen

22:48
Philippe Albert niet te spreken over WK-loting

Philippe Albert niet te spreken over WK-loting

14:00
2
Dat is even slikken: dit bedrag lopen JPL-clubs iedere maand mis omdat DAZN niet betaalt

Dat is even slikken: dit bedrag lopen JPL-clubs iedere maand mis omdat DAZN niet betaalt

13:00
4
Voormalig FIFA-voorzitter Sepp Blatter haalt snoeihard uit naar Infantino

Voormalig FIFA-voorzitter Sepp Blatter haalt snoeihard uit naar Infantino

13:30
2
LIVE: Union en Gent op zoek naar revival na vorig weekend: "Speler die er in principe vijftien maakt"

LIVE: Union en Gent op zoek naar revival na vorig weekend: "Speler die er in principe vijftien maakt"

12:15
Ruud Vormer bekent dat hij kwaad was op trainer van Club Brugge: "Ik begreep hem niet"

Ruud Vormer bekent dat hij kwaad was op trainer van Club Brugge: "Ik begreep hem niet"

12:30
Vincent Mannaert wil iets duidelijk maken over de positie van bondscoach Rudi Garcia

Vincent Mannaert wil iets duidelijk maken over de positie van bondscoach Rudi Garcia

12:00
4
Dit is hoelang het geleden is dat Anderlecht nog eens zeven matchen op rij kon winnen (schrik niet!)

Dit is hoelang het geleden is dat Anderlecht nog eens zeven matchen op rij kon winnen (schrik niet!)

11:00
Stadion van vijf miljard euro en eentje waar je oordopjes nodig hebt: dit zijn de WK-stadions van de Duivels

Stadion van vijf miljard euro en eentje waar je oordopjes nodig hebt: dit zijn de WK-stadions van de Duivels

11:30
Tribune 2 op de Bosuil is terug, Ritchie De Laet heeft er iets over te zeggen

Tribune 2 op de Bosuil is terug, Ritchie De Laet heeft er iets over te zeggen

10:30
2
Heeft u zich net zo geërgerd als Johan Boskamp? "Die lijpzak moest zich drie keer verschonen"

Heeft u zich net zo geërgerd als Johan Boskamp? "Die lijpzak moest zich drie keer verschonen"

10:00
1
Staat de competitiehervorming voor volgend seizoen op barsten? CEO Lorin Parys legt uit

Staat de competitiehervorming voor volgend seizoen op barsten? CEO Lorin Parys legt uit

08:40
21
"Dat is het gevaarlijkste team" - Bondscoach Rudi Garcia is op zijn hoede voor deze tegenstander op het WK

"Dat is het gevaarlijkste team" - Bondscoach Rudi Garcia is op zijn hoede voor deze tegenstander op het WK

09:30
Anderlecht mag zich zondag aan extra gemotiveerde ex-speler verwachten: "Het stoorde me dat er geen plan was"

Anderlecht mag zich zondag aan extra gemotiveerde ex-speler verwachten: "Het stoorde me dat er geen plan was"

08:20
1
"Drie vriendschappelijke wedstrijden" - Analist denkt dat België niets te vrezen heeft in zijn poule.

"Drie vriendschappelijke wedstrijden" - Analist denkt dat België niets te vrezen heeft in zijn poule.

09:00
3
Icoon vindt dat Club Brugge zijn kern niet goed genoeg gebruikt: "Hoe triestig is dat?"

Icoon vindt dat Club Brugge zijn kern niet goed genoeg gebruikt: "Hoe triestig is dat?"

08:00
1
Pro League wil "niet knipperen" in tv-oorlog: "Wij hebben geen fout gemaakt door voor DAZN te kiezen"

Pro League wil "niet knipperen" in tv-oorlog: "Wij hebben geen fout gemaakt door voor DAZN te kiezen"

07:20
6
Degryse heeft een héél uitgesproken mening na de loting van de Rode Duivels voor het WK

Degryse heeft een héél uitgesproken mening na de loting van de Rode Duivels voor het WK

07:40
1
Een haalbare loting? Dit heeft Vincent Mannaert erover te zeggen

Een haalbare loting? Dit heeft Vincent Mannaert erover te zeggen

07:00
1
WK-loting zorgt voor verrassend moment: onverwachte boodschap aan... Jean-Marie Pfaff

WK-loting zorgt voor verrassend moment: onverwachte boodschap aan... Jean-Marie Pfaff

06:30
2
Alweer een nederlaag voor Sébastien Pocognoli: Monaco begint de draad kwijt te raken

Alweer een nederlaag voor Sébastien Pocognoli: Monaco begint de draad kwijt te raken

23:00
Challenger Pro League: dit deed Patro Eisden tegen Charleroi, Eupen duwt Seraing dieper weg

Challenger Pro League: dit deed Patro Eisden tegen Charleroi, Eupen duwt Seraing dieper weg

22:30
1
Trump zorgt voor verrassend moment tijdens WK-loting: "Het slaat nergens op"

Trump zorgt voor verrassend moment tijdens WK-loting: "Het slaat nergens op"

22:00
1
De tegenstanders van België onder de loep genomen: dit moet u weten met oog op het WK

De tegenstanders van België onder de loep genomen: dit moet u weten met oog op het WK

21:40
1
Deze voormalige Anderlecht-coach hoopte op loting tegen België op het WK

Deze voormalige Anderlecht-coach hoopte op loting tegen België op het WK

21:20
Rode Duivels mogen niet klagen over loting, Degryse ziet ander gevaar: "Hoe gaan ze daarmee om?"

Rode Duivels mogen niet klagen over loting, Degryse ziet ander gevaar: "Hoe gaan ze daarmee om?"

21:00
5
Belangrijke terugkeer bij KAA Gent: "Hebben hem lang gemist"

Belangrijke terugkeer bij KAA Gent: "Hebben hem lang gemist"

19:40
2
Dit zijn alle groepen van het aankomende WK: meteen enkele krakers in de groepsfase

Dit zijn alle groepen van het aankomende WK: meteen enkele krakers in de groepsfase

20:21
3
Belangrijke Standard-speler is duidelijk over zijn toekomst en wijst richting Wilmots Interview

Belangrijke Standard-speler is duidelijk over zijn toekomst en wijst richting Wilmots

19:20

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 17
La Louvière La Louvière 1-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
Cercle Brugge Cercle Brugge 0-0 Standard Standard
Union SG Union SG 18:15 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 20:45 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 07/12 Charleroi Charleroi
Westerlo Westerlo 07/12 Anderlecht Anderlecht
Antwerp Antwerp 07/12 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 07/12 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

Nelvafrel Nelvafrel over Tribune 2 op de Bosuil is terug, Ritchie De Laet heeft er iets over te zeggen polvh polvh over Antwerp krijgt geweldig nieuws: wedstrijd tegen Genk wordt iets speciaals Jeroentanesy Jeroentanesy over Union SG - KAA Gent: - Jeroentanesy Jeroentanesy over Antwerp - KRC Genk: - Jeroentanesy Jeroentanesy over OH Leuven - Zulte Waregem: - William Wallace William Wallace over Voormalig FIFA-voorzitter Sepp Blatter haalt snoeihard uit naar Infantino LD 007 LD 007 over WK-loting: Egypte, Iran en Nieuw-Zeeland reageren op sterke groep met België rinus michels rinus michels over Belangrijke terugkeer bij KAA Gent: "Hebben hem lang gemist" De Groene Ridder. De Groene Ridder. over Cercle Brugge - Standard: 0-0 King of Highbury King of Highbury over Aston Villa - Arsenal: 1-1 Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved