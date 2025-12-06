De inhaalrace is nu helemaal ingezet: JPL-degradatiestrijd wordt nog heel spannend

Dender heeft zijn wedstrijd in La Louvière uitstekend afgehandeld (1-2 overwinning). Coach Hayk Milkon verscheen na afloop bijzonder trots op zijn spelers.

Dender verraste RAAL twee keer. Eerst door binnen tien minuten te scoren, daarna door opnieuw op voorsprong te komen net wanneer de Wolven leken door te duwen. Het resultaat: een 1-2-zege, de tweede in drie dagen na de bekersensatie tegen Standard. Niet slecht voor een ploeg die tot 23 november moest wachten op haar eerste competitiewinst.

Een maand geleden vroeg iedereen zich nog af hoeveel punten Dender op het einde van het seizoen achter de voorlaatste zou staan. Maar de spelers gaven nooit op. De kloof met Cercle Brugge bedraagt nu… één punt. En hoewel de Bruggelingen een wedstrijd minder speelden, moeten ze zich zorgen maken gezien de vorm van Dender. Ook OH Leuven, Westerlo, Antwerp en zelfs RAAL moeten op hun hoede zijn.

De mannen van Hayk Milkon pakten 7 op 9 in de competitie en wonnen ook in de beker. Ze verloren slechts één van hun zeven laatste matchen (2-1 op Club Brugge) en scoorden in elk van hun laatste negen wedstrijden.

Zelfvertrouwen verandert alles

De overwinning in de Easi Arena is opnieuw een stap richting het verlaten van de degradatiezone. "Chapeau aan mijn ploeg! Het grootste deel van onze kansen gaat nu tussen de palen, wat onze kans om te scoren enorm verhoogt", glundert Milkon.

"La Louvière is een zeer goed georganiseerde ploeg. Daarom verdient deze winst, met twee goals, echt gewicht. We hadden de bal niet veel, maar gaven ook weinig weg. Het doet deugd om te zien hoe opportunistisch we zijn, terwijl we in onze sterke momenten ook goed voetbal brengen: de eerste goal is dan wel een penalty, maar hij komt voort uit het feit dat we van bij het begin veel mensen in de zestien brengen. En de 1-2 vond ik echt prachtig, de aanval was uitstekend opgebouwd."

Dat geeft de ploeg opnieuw een flinke boost. "We hebben meerdere matchen gehad waarin we op basis van de kansen méér verdienden. Ik heb altijd gezegd dat we rustig moesten blijven om meer koelbloedigheid voor doel te krijgen. Nu beginnen we te scoren."

"Het is een lang proces voor iedereen om de filosofie volledig te vatten en te groeien in wedstrijdbeheer. Deze overwinningen zorgen ervoor dat de spelers nóg meer in het project geloven. Ze weten dat ze kunnen scoren, kunnen terugkomen, of opnieuw op voorsprong geraken", besluit hij, terwijl Dender zich voorbereidt op duels tegen Club Brugge, Standard en KV Mechelen om het jaar af te sluiten.