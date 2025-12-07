🎥 Ook OH Leuven en Zulte Waregem zwijgen 12 minuten en komen met stevig statement

'Strijd tegen repressie'. Dat is dit weekend het devies van heel wat supportersgroepen in de diverse stadions. Ook die van OH Leuven en Zulte Waregem vonden elkaar in het protest en zwegen twaalf minuten lang.

De fans naast het veld telden de seconden af richting het einde van de eerste twaalf minuten, waarna de thuisploeg dan toch weer volop gesteund werd. Van hetzelfde bij de bezoekende supporters aan Den Dreef in OH Leuven - Zulte Waregem.

Eerder vandaag waren er ook al acties in Mechelen, terwijl er zaterdagavond ook eensgezindheid was onder de supporters van Union SG en KAA Gent. En nu dus ook voor OH Leuven en Zulte Waregem twaalf minuten stilte.

"Is dit wat jullie willen", klonk het bij de bezoekende supporters. "Voetballers zijn geen criminelen", aldus een spandoek van de thuisploeg. Daarmee hebben zowel de thuisfans als de uitfans een duidelijk statement gelanceerd.

Voetbal wordt steeds meer onderdrukt

Vooraf was de actie ook al aangekondigd. "Voetbal wordt steeds meer onderdrukt door strengere controles, kleiner wordende uitvakken en onbetaalbare tickets. Zelfs voetbal op televisie volgen wordt voor veel supporters onmogelijk gemaakt."

"Deze maatregelen treffen niet enkel sfeergroepen, maar elke fan die zijn passie wil beleven", klinkt het onder meer in een statement van de South Lane Crew, de sfeergroep van Zulte Waregem. Vele andere supportersgroepen zijn het met hen eens.