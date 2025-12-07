Imke Courtois houdt zich niet in over Clubspeler: "Iedereen zo wild van, maar overschat"

Club Brugge staat woensdag tegenover Arsenal in de Champions League. Analist Imke Courtois geeft haar visie op de tactische keuzes en de rol van enkele spelers binnen het team.

Tactische druk en kwetsbaarheid

Courtois benadrukt dat de hoge druk die Club hanteerde tegen Sporting Lissabon in de Belgische competitie verdedigbaar is, maar in Europa minder effectief. Ze noemt het in de Krant van West-Vlaanderen ietwat naïef.

Volgens haar zorgt deze aanpak voor lef en dynamiek, maar brengt het ook risico’s met zich mee. Achterin ontstaan ruimtes, de organisatie wankelt bij foute uitstappen en posities worden niet altijd tijdig overgenomen.

De analist wijst op het belang van flexibiliteit. Arsenal evolueerde volgens haar van gecontroleerd spel naar directe omschakeling. Club Brugge moet volgens haar die stap nog zetten om competitief te blijven op het hoogste niveau.

Offensieve beperkingen

Defensief ziet Courtois geen structureel probleem, ondanks de tegendoelpunten. Offensief is de situatie minder rooskleurig. Wat kan je van Nilsson verwachten? Ook Tresoldi wordt niet als afmaker beschouwd. Over Tzolis klinkt Courtois uitgesproken kritisch. “Waar iedereen zo wild van was en is, vind ik toch wat overschat: die zal er ook geen vijf in een match maken”, vertelt ze.

De analyse wijst op een gebrek aan scorend vermogen en tactische variatie. Club Brugge staat voor een cruciale test tegen Arsenal, waarbij keuzes in speelstijl en spelersprofiel bepalend zullen zijn voor het resultaat.