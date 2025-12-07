Belg komt boven water in de Premier League na maanden van miserie: "Dat deed me echt pijn"

Sebastiaan Bornauw maakte afgelopen zomer de overstap van Wolfsburg naar Leeds. Deze week maakte de verdediger ook eindelijk zijn debuut in de Premier League.

De promovendus in de Premier League betaalde zes miljoen euro voor Bornauw, die tot juni 2029 tekende bij de Engelse traditieclub. Toch moest de voormalige Anderlecht-speler lang geduld oefenen.

Bornauw raakte tijdens de voorbereiding geblesseerd en kreeg nooit de kans om een plaats te veroveren in de ploeg. Leeds begon het seizoen zonder hem en de hiërarchie in het hart van de verdediging veranderde niet meer. Drie weken lang moest Bornauw zelfs plaatsnemen op de tribune.

"Het was een van de moeilijkste beslissingen die ik heb moeten nemen en het heeft me echt pijn gedaan om Sebastiaan niet op te nemen in de selectie voor de laatste paar wedstrijden", vertelde coach Daniel Farke eerder dit seizoen aan de Yorkshire Evening Post. De Duitser legde uit dat hij meer wisselmogelijkheden voor andere posities wil en geen vier centrale verdedigers op de bank kan hebben.

Een uitstekende week voor Leeds

Alsof dat nog niet genoeg was, raakte de 26-jarige Brusselaar ook opnieuw geblesseerd aan zijn knie, waardoor zijn debuut in de Premier League nog wat langer uitgesteld werd. Tot de wedstrijd tegen Chelsea op 3 december. De viervoudige Rode Duivel keerde midweeks terug en kwam in de laatste minuut van de wedstrijd tegen Chelsea (3-1-zege) op het veld. Dit weekend, tegen Liverpool, mocht hij opnieuw invallen in de blessuretijd.

Deze keer was de context heel anders, want Leeds probeerde met alle middelen een achterstand van één doelpunt goed te maken. En dat wierp zijn vruchten af: Bornauw maakte zelf niet de gelijkmaker, maar de druk die werd uitgeoefend brak de verdediging van de Reds en leidde diep in de blessuretijd tot de 3-3.