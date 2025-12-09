STVV verrast België: dit is wat het verschil maakt dit seizoen

STVV blijft hoge ogen gooien in de Jupiler Pro League. Na de spectaculaire 3-2 zege tegen Club Brugge sprongen de Truienaars naar de tweede plaats in het klassement. Een verdiend succes dat duidelijk voor enthousiasme zorgt binnen de spelersgroep.

STVV blijft verrassen in sterk seizoen

STVV doet het dit seizoen fantastisch. De Truienaars klopten Club Brugge met 3-2 in een spektakelstuk afgelopen weekend. Door die zege sprongen ze over Club in het klassement naar plaats 2.

Rein Van Helden, die al iedere competitiewedstrjid in de basis stond dit seizoen, reageerde enthousiast. "Ik ben superblij. Het gevoel zit goed, we hebben een heel fijne groep, iedereen is goed met elkaar. Als de ploeg het goed doet, dan doet het individu het ook goed. Dat is altijd leuk", vertelde hij bij ons.

Voeten op de grond houden

De positiviteit die iedereen op de club uitstraalt is uitzonderlijk. "Het is gewoon super", gaat Van Helden verder, die benadrukt dat de voeten op de grond moeten blijven. "We mogen ook niet te lang blijven stilstaan, we moeten door. Volgende week spelen we opnieuw een kraker, op Anderlecht."

Enkele maanden geleden had niemand dit verwacht. "Veel mensen zeiden dat we na een paar speeldagen wel weer zouden zakken in de stand. We hadden een klein dipje, maar daar zijn we goed uit gekropen."



"Maar we zijn nog nergens, dat is het belangrijkste om te onthouden", aldus Van Helden. "We hebben al veel leuke wedstrijden achter de rug, maar we moeten door. Nu mogen we niet blijven hangen en beginnen dromen." Of de mentaliteit en het groepsgevoel het grote verschil is met vorig seizoen? "100%", besluit hij.