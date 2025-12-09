📷 'Anderlecht pakt uit en slaagt erin toptalent aan boord te houden'

Foto: © photonews

RSC Anderlecht heeft een nieuwe overeenkomst gesloten met jeugdspeler Dwight Ede-Eriyo. Ondanks belangstelling van andere clubs is de deal afgerond, zo meldt Fabrizio Romano.

Contractverlenging

De Brusselse club heeft de jonge aanvaller een nieuw contract laten ondertekenen, zo meldt transferjournalist Fabrizio Romano op sociale media.

Daarmee blijft hij verbonden aan de academie waar hij zijn opleiding genoot. “Het contract is overeengekomen en vandaag getekend”, klinkt het.

Belangstelling van buitenaf

Volgens berichtgeving was er concrete interesse van meerdere ploegen. Desondanks koos Ede-Eriyo voor continuïteit bij Anderlecht. De club wist hem te overtuigen om zijn ontwikkeling verder in eigen huis voort te zetten.

De verlenging past in de bredere strategie van Anderlecht om talenten uit de eigen jeugdopleiding vast te leggen. Het management wil hiermee stabiliteit creëren en de doorstroming naar het eerste elftal versterken.

Toekomstperspectief

Voor Ede-Eriyo betekent de nieuwe overeenkomst dat hij zich kan blijven richten op zijn sportieve groei binnen een vertrouwde omgeving. De club ziet in hem een speler met potentieel voor de komende seizoenen.

