Dit heeft Ivan Leko te zeggen over zijn overstap van Gent naar Club Brugge, Sam Baro en... Nicky Hayen

Ivan Leko is terug thuis. Dat zijn alvast zijn eigen woorden. Wat had de Kroaat te zeggen bij zijn terugkeer als coach van Club Brugge?

Ik heb nooit onder stoelen of banken gestoken dat mijn hart blauw-zwart was. Ook niet als trainer van Antwerp FC, Standard of KAA Gent

De eerste woorden van Ivan Leko na zijn terugkeer als van Club Brugge waren er meteen boenk op. "Ik hoop dat de mensen het op een dag zullen begrijpen", voegde de Kroaat er nog aan toe. Alsof hij op die manier zijn excuses wou aanbieden.

"Het is heel snel gegaan", trapt Leko een open deur in. "Ik heb twee nachten niet geslapen. Vanaf het moment dat ik met Club Brugge had gebeld werd mijn weekend in Parijs helemaal anders."

Sam Baro en KAA Gent

Het was Leko zelf die Sam Baro uiteindelijk op de hoogte bracht. "Het was mijn plicht om hem in te lichten. Ik had een uitstekende relatie met Sam. Zonder hem was de keuze een pak gemakkelijker geweest."

"Ik snap dat de mensen van Gent teleurgesteld zijn", beseft de Kroaat. "Het heeft ook een grote impact op mij. Een paar dagen geleden gaven de spelers van Gent nog alles voor mij. Normaals: ik hoop dat ze mij op een dag zullen begrijpen."

Nicky Hayen

Lees ook... Dévy Rigaux pareert de kritiek: "We zijn professioneel geweest én hebben in eer en geweten gehandeld"›

Leko besluit met enkele mooie woorden voor zijn voorganger. "Ik was ook verrast. Ik was een groot fan van Nicky Hayen. Hij heeft het hier geweldig gedaan. Hij zal herinnerd worden in de clubgeschiedenis van Club Brugge."