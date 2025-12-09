Eén heel groot probleem: Vanhaezebrouck zegt waarom Anderlecht geen kampioen wordt

Anderlecht kreeg een zware nederlaag te verwerken tegen Westerlo. De vraag rijst of dit een eenmalige misstap was of een teken van een dieper probleem. Hein Vanhaezebrouck analyseert de situatie en wijst op structurele tekortkomingen.

Uitwedstrijden als struikelblok

Volgens Hein Vanhaezebrouck is het grootste probleem dat Anderlecht buitenshuis niet overtuigt. “Net daarom is het volgens mij geen accident de parcours”, klinkt het bij Sporza. “Op verplaatsing is Anderlecht echt een andere ploeg. Ze hebben er de supporters niet om ze naar voren te stuwen.” Het verschil tussen thuis en uitwedstrijden blijft groot.

De ploeg slaagt er niet in om tegen sterke tegenstanders snel de leiding te nemen. “Ze komen tegen de grote ploegen ook niet op voorsprong, wat een belangrijke succesfactor is.” Het duel tegen Genk illustreerde dit, waar de Limburgers de wedstrijd zelfs hadden moeten beslissen.

Zwaar programma

Er wacht Anderlecht nog een behoorlijke reeks moeilijke verplaatsingen. “Nu moet Anderlecht nog naar Club Brugge, Genk, Gent, Antwerp en KV Mechelen. En dan komt de pandoering van Westerlo.” Het schema benadrukt dat de ploeg zich moet bewijzen tegen directe concurrenten.

De kwetsbaarheid in uitwedstrijden maakt dat Vanhaezebrouck weinig geloof heeft in een titelkans. “Ik zie in Anderlecht daarom geen titelkandidaat, want ze blijven te kwetsbaar in uitwedstrijden”, gaat hij verder. Ondanks enkele verbeteringen acht hij de stap naar de top nog onvoldoende.



Hoewel Anderlecht progressie toont, blijft de kloof met de echte top zichtbaar. “Oké, ze hebben stappen gezet. Al is die nog niet van die aard om mee te doen voor de titel”, besluit hij. De vraag blijft of de ploeg in staat is dit patroon te doorbreken.