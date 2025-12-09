Stijn Vreven blij als een kind bij Lokeren: "Dat neerzetten is fantastisch"

KSC Lokeren haalde het afgelopen weekend op het veld van Jong KAA Gent. Daardoor verloren de Waaslanders nu al zeven wedstrijden niet en zijn ze genaderd op de top zes.

Lokeren won met 1-3 op het veld van Jong KAA Gent. Jansen zette de bezoekers al snel op voorsprong, maar die treffer werd al snel uitgewist door een Gentse strafschop. Mukuna liet die niet onbenut voor 1-1.

Daarna achtte Radja Nainggolan zijn moment gekomen. De voormalige Rode Duivels knalde de bal nog voor het kwartier prinsheerlijk in de bovenhoek en zorgde voor een nieuwe Lokerse voorsprong. Soumaré zette de 1-3-eindstand op het bord.

Stijn Vreven is een tevreden man

Lokeren-coach Stijn Vreven is tevreden over de huidige vorm van zijn ploeg. "In deze competitie, waarin iedereen van iedereen kan winnen, zo’n reeks neerzetten, is fantastisch", zei hij na de wedstrijd bij Het Laatste Nieuws.

"Sommigen ploegen zijn hors categorie, maar daaronder zit een grote middenmoot. We zitten helemaal in de race" aldus Vreven, die daarmee doelt op de top zes. "Ik bleef dat uitspreken, zelfs als werd ik daarmee weggelachen toen we geen matchen wonnen. Ik hield vertrouwen in mijn spelersgroep."



Lokeren wil zijn reeks op de volgende speeldag verderzetten tegen Jong Genk (thuis), de huidige nummer 14 in de stand. Daarna wachten duels met FC Luik (uit) en Patro Eisden (thuis). Die twee laatste ploegen zijn momenteel respectievelijk vierde en vijfde en dus concurrenten voor een plekje bij de eerste zes.