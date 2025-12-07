🎥 Hij kan het nog steeds: ex-Rode Duivel knalt bal droogjes in de winkelhaak

Radja Nainggolan speelt ondertussen niet meer op het hoogste niveau, maar de voormalige Rode Duivel bewijst regelmatig dat hij nog steeds uitstekend kan voetballen.

Nainggolan is sinds dit jaar aan de slag in de Challenger Pro League. Daar verdedigt hij de kleuren van KSC Lokeren. De middenvelder was in het begin van het seizoen een paar keer kapitein en vindt af en toe nog de weg naar doel.

Nainggolan scoort een wereldgoal tegen Jong KAA Gent

Lokeren nam het zondag op tegen Jong KAA Gent, in een duel tussen twee middenmotors in het klassement. Nainggolan liet zich daarin opmerken met een weergaloze trap, wat toch zijn handelsmerk is.

Hij kreeg de bal vanaf rechts toegespeeld en twijfelde niet om uit te halen. Het leer verdween heer-lijk in de bovenhoek, buiten het bereik van de Gentse doelman.

Hij bracht Lokeren op voorsprong met zijn treffer: 1-2. De Waaslanders breidden hun voorsprong daarna verder uit en trokken uiteindelijk aan het langste eind met 1-3.