'KAA Gent wil trainer van andere eersteklasser als opvolger van Ivan Leko'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| 16 reacties
'KAA Gent wil trainer van andere eersteklasser als opvolger van Ivan Leko'
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KAA Gent gaat actief op zoek naar een nieuwe trainer. De club zoekt een opvolger voor Ivan Leko en richt haar blik op een kandidaat uit de Belgische competitie.

Club Brugge beëindigde de samenwerking met trainer Nicky Hayen. Het stelde meteen ook Ivan Leko van KAA Gent voor als opvolger. Bij KAA Gent keken ze vreemd op van die beslissing die ze in de pers vernamen.

Volgens een bericht van Het Laatste Nieuws is Gent niet van plan stil te blijven zitten. De club heeft Rik De Mil in het vizier als mogelijke opvolger van Leko. De Mil is momenteel werkzaam bij Sporting Charleroi en beschikt over ervaring op het hoogste niveau.

De naam van De Mil dook eerder op bij Union, waar hij werd genoemd als opvolger van Sébastien Pocognoli. Destijds kwam er geen akkoord met Charleroi, waardoor de piste niet werd gerealiseerd.

Onderhandelingen

Het is nu afwachten of Gent wel tot een overeenkomst kan komen. De Mil blijft immers onder contract bij Charleroi, wat de onderhandelingen complex maakt. De club onderzoekt de mogelijkheden om hem los te weken.

Lees ook... Club Brugge weet hopelijk wat ze binnengehaald hebben met Leko: die loopt niet in het gareel
Hoewel De Mil de belangrijkste optie lijkt, houdt Gent ook andere namen achter de hand. Het bestuur wil vermijden dat de zoektocht opnieuw vertraging oploopt en streeft naar een snelle beslissing.

16 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Charleroi
Club Brugge
Ivan Leko
Rik De Mil

Meer nieuws

Club Brugge weet hopelijk wat ze binnengehaald hebben met Leko: die loopt niet in het gareel

Club Brugge weet hopelijk wat ze binnengehaald hebben met Leko: die loopt niet in het gareel

14:40
1
Degryse doet boekje open over gang van zaken bij Club Brugge na ontslag van Hayen

Degryse doet boekje open over gang van zaken bij Club Brugge na ontslag van Hayen

12:00
10
Transfernieuws en Transfergeruchten 09/12: Leko - De Mil - Campbell

Transfernieuws en Transfergeruchten 09/12: Leko - De Mil - Campbell

16:02
📷 "Dit is het bewijs": straffe uitspraak over Hayen, ook extra reden voor vertrek Leko

📷 "Dit is het bewijs": straffe uitspraak over Hayen, ook extra reden voor vertrek Leko

11:20
8
Ewoud Pletinckx (OH Leuven) is Essevee nog niet vergeten: "Maar tegen je beste vrienden ..."

Ewoud Pletinckx (OH Leuven) is Essevee nog niet vergeten: "Maar tegen je beste vrienden ..."

17:50
'Ivan Leko zorgt voor nog een extra koude douche bij KAA Gent'

'Ivan Leko zorgt voor nog een extra koude douche bij KAA Gent'

09:30
7
RECONSTRUCTIE: Whatsapp, geheime onderhandelingen in Parijs en... een opstapclausule haalden Leko naar Brugge

RECONSTRUCTIE: Whatsapp, geheime onderhandelingen in Parijs en... een opstapclausule haalden Leko naar Brugge

22:20
48
Alles is niet voor niets geweest: Filip Joos ziet Nicky Hayen voordeel uit ontslag halen

Alles is niet voor niets geweest: Filip Joos ziet Nicky Hayen voordeel uit ontslag halen

16:30
'Grote teleurstelling: zomeraanwinst van Anderlecht moet in de winter vertrekken'

'Grote teleurstelling: zomeraanwinst van Anderlecht moet in de winter vertrekken'

17:40
Charleroi naar top zes? Dit is allemaal niet in het voordeel van Rik De Mil

Charleroi naar top zes? Dit is allemaal niet in het voordeel van Rik De Mil

08:20
Nieuwe jackpot op komst voor Antwerp? "Doet me denken aan Vermeeren"

Nieuwe jackpot op komst voor Antwerp? "Doet me denken aan Vermeeren"

17:20
'Na exit Nicky Hayen: nog twee ontslagen bij Club Brugge'

'Na exit Nicky Hayen: nog twee ontslagen bij Club Brugge'

07:20
6
📷 'Anderlecht pakt uit en slaagt erin toptalent aan boord te houden'

📷 'Anderlecht pakt uit en slaagt erin toptalent aan boord te houden'

17:00
1
STVV verrast België: dit is wat het verschil maakt dit seizoen

STVV verrast België: dit is wat het verschil maakt dit seizoen

16:45
Waarom Union SG plots meer kans heeft dan Club Brugge om door te stoten in Champions League

Waarom Union SG plots meer kans heeft dan Club Brugge om door te stoten in Champions League

15:30
7
Goots ziet fameuze heropleving in de Jupiler Pro League: "Het was kommer en kwel"

Goots ziet fameuze heropleving in de Jupiler Pro League: "Het was kommer en kwel"

15:45
LIVE: Hierom is Union zeker niet kansloos tegen Marseille

LIVE: Hierom is Union zeker niet kansloos tegen Marseille

14:24
Peter Delorge duidelijk: dít moet STVV doen om PO I te halen

Peter Delorge duidelijk: dít moet STVV doen om PO I te halen

14:45
Waarom het voor Vrancken niet lukte bij KAA Gent en bij STVV wel

Waarom het voor Vrancken niet lukte bij KAA Gent en bij STVV wel

12:40
Eén heel groot probleem: Vanhaezebrouck zegt waarom Anderlecht geen kampioen wordt

Eén heel groot probleem: Vanhaezebrouck zegt waarom Anderlecht geen kampioen wordt

14:20
3
Familie komt met bijzonder verzoek na overlijden van Glen De Boeck

Familie komt met bijzonder verzoek na overlijden van Glen De Boeck

15:00
4
Weer helemaal boven water? Arthur Vermeeren zegt waar hij staat

Weer helemaal boven water? Arthur Vermeeren zegt waar hij staat

14:00
De profetische woorden van Hein Vanhaezebrouck over Ivan Leko ...

De profetische woorden van Hein Vanhaezebrouck over Ivan Leko ...

19:00
1
Bommetje: Club Brugge ontslaat Nicky Hayen en vervangt hem met coach van grote rivaal

Bommetje: Club Brugge ontslaat Nicky Hayen en vervangt hem met coach van grote rivaal

08/12
225
Bestuur Club Brugge wordt helemaal afgemaakt door de eigen supporters

Bestuur Club Brugge wordt helemaal afgemaakt door de eigen supporters

18:20
41
Stijn Vreven blij als een kind bij Lokeren: "Dat neerzetten is fantastisch"

Stijn Vreven blij als een kind bij Lokeren: "Dat neerzetten is fantastisch"

13:45
'Wordt vandaag nog officieel: PSG neemt Belgische club over'

'Wordt vandaag nog officieel: PSG neemt Belgische club over'

13:00
17
Patrick Goots voorspelt: dit kunnen de twee grote verrassingen worden in de top 6

Patrick Goots voorspelt: dit kunnen de twee grote verrassingen worden in de top 6

12:45
6
'Gesprekken al lopende: eerste wintertransfer voor Leko snel een feit?'

'Gesprekken al lopende: eerste wintertransfer voor Leko snel een feit?'

10:30
6
"Een misverstand": Analist komt met duidelijke boodschap over Glen De Boeck

"Een misverstand": Analist komt met duidelijke boodschap over Glen De Boeck

13:30
1
"Perplex": Sam Baro reageert op vertrek van Ivan Leko van Gent naar Club Brugge

"Perplex": Sam Baro reageert op vertrek van Ivan Leko van Gent naar Club Brugge

08/12
45
Draconische maatregelen in Anderlecht: de schrik zit er goed in

Draconische maatregelen in Anderlecht: de schrik zit er goed in

11:40
'Vertrek onvermijdelijk? 4 miljoen euro op tafel voor speler van Zulte Waregem'

'Vertrek onvermijdelijk? 4 miljoen euro op tafel voor speler van Zulte Waregem'

12:20
6
Ondanks die knappe vijfde plek: dit is absoluut cruciaal geweest voor KV Mechelen en iedereen beseft het Opinie

Ondanks die knappe vijfde plek: dit is absoluut cruciaal geweest voor KV Mechelen en iedereen beseft het

09:15
1
Issame Charaï diep onder de indruk bij Westerlo: "Hij presteert al weken op een hoog niveau"

Issame Charaï diep onder de indruk bij Westerlo: "Hij presteert al weken op een hoog niveau"

11:45
"Reglement nog eens goed nalezen": Gumienny spreekt klare taal over handsdoelpunt van Union

"Reglement nog eens goed nalezen": Gumienny spreekt klare taal over handsdoelpunt van Union

08:40
10

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 17
La Louvière La Louvière 1-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 Standard Standard
Union SG Union SG 1-1 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 3-2 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 Charleroi Charleroi
Westerlo Westerlo 4-0 Anderlecht Anderlecht
Antwerp Antwerp 3-0 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-1 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

Andreas2962 Andreas2962 over Degryse doet boekje open over gang van zaken bij Club Brugge na ontslag van Hayen Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over RECONSTRUCTIE: Whatsapp, geheime onderhandelingen in Parijs en... een opstapclausule haalden Leko naar Brugge Artevelde Artevelde over OFFICIEEL: FIFA komt met opvallende maatregel op de proppen voor WK 2026 LordJozef LordJozef over 'Wordt vandaag nog officieel: PSG neemt Belgische club over' Andreas2962 Andreas2962 over Familie komt met bijzonder verzoek na overlijden van Glen De Boeck Artevelde Artevelde over Waarom Union SG plots meer kans heeft dan Club Brugge om door te stoten in Champions League Jasperd Jasperd over 📷 'Anderlecht pakt uit en slaagt erin toptalent aan boord te houden' Stefaan_82 Stefaan_82 over 'KAA Gent wil trainer van andere eersteklasser als opvolger van Ivan Leko' lucas lucas over "Paul Gheysens maakt miljoenen vrij voor investeringen in spelers" bompi55 bompi55 over 'Ivan Leko zorgt voor nog een extra koude douche bij KAA Gent' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved