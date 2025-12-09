'KAA Gent wil trainer van andere eersteklasser als opvolger van Ivan Leko'

KAA Gent gaat actief op zoek naar een nieuwe trainer. De club zoekt een opvolger voor Ivan Leko en richt haar blik op een kandidaat uit de Belgische competitie.

Club Brugge beëindigde de samenwerking met trainer Nicky Hayen. Het stelde meteen ook Ivan Leko van KAA Gent voor als opvolger. Bij KAA Gent keken ze vreemd op van die beslissing die ze in de pers vernamen.

Volgens een bericht van Het Laatste Nieuws is Gent niet van plan stil te blijven zitten. De club heeft Rik De Mil in het vizier als mogelijke opvolger van Leko. De Mil is momenteel werkzaam bij Sporting Charleroi en beschikt over ervaring op het hoogste niveau.

De naam van De Mil dook eerder op bij Union, waar hij werd genoemd als opvolger van Sébastien Pocognoli. Destijds kwam er geen akkoord met Charleroi, waardoor de piste niet werd gerealiseerd.

Onderhandelingen

Het is nu afwachten of Gent wel tot een overeenkomst kan komen. De Mil blijft immers onder contract bij Charleroi, wat de onderhandelingen complex maakt. De club onderzoekt de mogelijkheden om hem los te weken.

Hoewel De Mil de belangrijkste optie lijkt, houdt Gent ook andere namen achter de hand. Het bestuur wil vermijden dat de zoektocht opnieuw vertraging oploopt en streeft naar een snelle beslissing.