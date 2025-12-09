Patrick Goots voorspelt: dit kunnen de twee grote verrassingen worden in de top 6

De Jupiler Pro League is ondertussen 17 speeldagen onderweg. Een mooi moment om een tussentijdse balans op te maken. Volgens Patrick Goots maken deze twee clubs een uitstekende kans op de top zes.

Het afgelopen weekend had weer enkele verrassingen in huis. Zo smeerde KVC Westerlo op eigen veld Anderlecht een stevige nederlaag aan. Het werd 4-0 voor de Kemphanen, die zo opschuiven naar de elfde plek in het klassement. STVV klopte dan weer Club Brugge met 3-2.

KV Mechelen hield in eigen huis Charleroi af met 1-0. De Maneblussers blijven zo mooi in de top zes, waar ze volgens ex-speler Patrick Goots voor nieuwjaar ook niet meer uit zullen verdwijnen.

KVM kletst er nog tien à twaalf punten bij in 2025

"Het was opnieuw niet goed, maar Mechelen pakt wel de drie punten", zegt Goots als huisanalist bij Gazet van Antwerpen. "Het speelt voor Nieuwjaar nog tegen Cercle (uit), Sint-Truiden (uit) en Dender (thuis)."

"Met een 6 op 9 spelen ze KV niet meer uit de top zes" denkt Goots, die ook vooruitkijkt naar de rest van de competitie. "Volgens mij kletsen ze er na de winterstop dan nog tien à twaalf punten bij."

Zal KVM de reguliere competitie dan ook afsluiten in de top zes? "Dat kan zeker", denkt Goots, die zich ook uitlaat over de kansen van die andere verrassing bovenin. "Sint-Truiden loopt over van vertrouwen, gaat altijd vol voor de drie punten en klopt nu ook Club Brugge thuis. Dan ziet het er wel héél goed uit."