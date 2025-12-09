'Spannende dagen: zit Ajax opnieuw opgescheept met stunt van Overmars?'

Ajax wacht op duidelijkheid rond de toekomst van Gaston Avila. De verdediger speelt momenteel op huurbasis bij Fortaleza in Brazilië. De Amsterdammers hopen dat er snel een definitieve oplossing komt, zodat een hoofdstuk kan worden afgesloten.

Financiële erfenis van Mislintat

In de zomer van 2023 haalde Sven Mislintat meerdere spelers binnen voor aanzienlijke bedragen. Daarbij werden ook hoge salarissen toegekend, wat de club financieel zwaar belastte. De sportieve resultaten bleven achter, waardoor de gevolgen nog steeds voelbaar zijn in de Johan Cruijff ArenA.

Afgelopen zomer besloot Ajax een reeks spelers te verkopen of buiten de selectie te plaatsen. Het ging vooral om namen die door Mislintat waren aangetrokken en niet voldeden aan de verwachtingen. Zij kregen de boodschap dat er geen plaats meer was in het eerste elftal.

Verhuur van Avila

Avila werd in 2023 voor 12,5 miljoen euro overgenomen van Royal Antwerp, een stuntdeal die Marc Overmars wist te realiseren. De Argentijn speelde slechts acht wedstrijden en liep een zware blessure op. Na zijn herstel koos Ajax ervoor hem in januari 2025 uit te lenen aan Fortaleza.

De huurovereenkomst loopt tot eind december 2025. Bij die deal werd een optie tot koop opgenomen, al is het bedrag niet bekendgemaakt. Omdat Avila veel speeltijd krijgt in Brazilië, lijkt Ajax te hopen dat Fortaleza de clausule zal benutten.

Indien Fortaleza geen definitieve stap zet, kan Ajax mogelijk rekenen op interesse uit Argentinië. Rosario Central, de voormalige club van Avila, toonde eerder belangstelling. Een terugkeer naar zijn thuisland behoort daardoor tot de scenario’s die nog openstaan.





Het zijn spannende dagen voor Ajax in afwachting van een beslissing over Avila. De huurperiode bij Fortaleza loopt af en de optie tot koop biedt een kans op definitief afscheid. Mocht dat niet gebeuren, dan kan Rosario Central alsnog een oplossing bieden. De marktwaarde van de speler bedraagt volgens Transfermarkt nog amper 2,5 miljoen euro...