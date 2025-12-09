Nogmaals het gelijk van Besnik Hasi bewezen: Anderlecht kan niet meer zonder deze speler

Foto: © photonews
De verdediging van Anderlecht toont de laatste weken hoe belangrijk stabiliteit en overzicht zijn. Marco Kana staat daarin centraal. Als hij er niet meer bij is, valt het verschil meteen op. 

De jonge Belg is rustig aan de bal, maakt correcte keuzes en kan het spel van achteruit op gang brengen. Bij een ploeg die wil opbouwen vanuit de verdediging is dat essentieel. Nu hij tot na Nieuwjaar out is, moet paars-wit het op een andere manier doen. Maar dat wordt duidelijk niet makkelijk, zoals de wedstrijd op Westerlo al bewees.

Hey is een probleemgeval

Lucas Hey overtuigt nauwelijks aan de bal. De Deense verdediger beschikt over voetballende kwaliteiten beweren ze bij hoog en laag binnen Neerpede, maar durft ze niet altijd te tonen. Mentale fragiliteit speelt hem parten en hij heeft moeite met de harde aanpak van coach Besnik Hasi. Nochtans zal hij daar in de topsport wel meer mee geconfronteerd worden.

Kana kan de bal vasthouden, snelheid in het spel brengen en de backs lanceren. Dat is een groot verschil met sommige collega’s in de defensie, waar fouten of onzekerheden direct leiden tot problemen. Zijn aanwezigheid geeft de hele lijn vertrouwen. Besnik Hasi zijn ingreep om hem naar de verdediging te trekken begin dit seizoen bleek een voltreffer.

Moussa Ndiaye had tegen Westerlo ook zijn zwaarste dag in de verdediging. Hij werd al bij de pauze gewisseld omdat hij ondermaats presteerde, vooral in het eigen strafschopgebied. En de alternatieven zijn niet voor handen. Mihajlo Ilic en Yasin Özcan blijken onvoldoende voor Hasi. 

Geen echte verdedigingsleider, noch man van de opbouw

Ook Killian Sardella worstelt soms met zijn positie. Hij mist de ervaring om een georganiseerde achterlijn te dragen, waardoor de afwezigheid van Kana nog zwaarder weegt. De verdediging heeft behoefte aan een leider die richting geeft en stabiliteit biedt.

Ludwig Augustinsson vormt een uitzondering. De Zweed heeft ervaring uit de Bundesliga en La Liga en heeft geen coaching nodig in de achterlijn. Zijn kalmte en ervaring vullen Kana’s rol aan, maar zonder de het jeugdproduct ontbreekt de echte motor achter het opbouwspel.

Kana keerde zes maanden geleden terug bij Anderlecht, nadat zijn toekomst onzeker leek. Zijn invloed is sindsdien alleen maar toegenomen. Hij combineert rust aan de bal met leiderschap, iets wat momenteel uniek is binnen de jonge verdediging van de club.

Maar toch zal Olivier Renard ook naar zijn verdediging moeten kijken tijdens de winterstop. Het valt echter af te wachten wat hij allemaal zal kwijtraken om plaats te maken voor versterkingen...

