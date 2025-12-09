Nieuwe jackpot op komst voor Antwerp? "Doet me denken aan Vermeeren"

Royal Antwerp FC kende een moeilijke periode met dreigend degradatiegevaar. Enkele weken later staat de ploeg opnieuw in de buurt van de top zes. De recente prestaties en de opkomst van jonge spelers zorgen voor nieuwe perspectieven.

Heropleving van de kern

De ploeg heeft zich herpakt na een reeks mindere resultaten. Vooral de terugkeer van Kerk valt op. “Vast en zeker, omdat hij lange tijd out was. Kerk trapte die bal in de beker lekker binnen. Zoiets geeft een spits zuurstof”, klinkt het in Gazet van Antwerpen. Zijn doelpunt gaf de aanvaller opnieuw vertrouwen en leverde de ploeg extra energie.

Naast Kerk zijn er andere spelers die hun stempel drukken. Goots klinkt kritisch over Scott en merkt dat Benitez een bepalende rol vervult in een andere positie. Al-Sahafi wordt genoemd als een harde werker op de tien. Deze namen tonen dat de kern zich breder ontwikkelt en dat meerdere spelers verantwoordelijkheid opnemen.

Doorbraak van Dierckx

De grootste verrassing is de jonge Xander Dierckx. Hij viel in tegen Club Brugge, verving Praet vroegtijdig in de beker en kreeg vervolgens zijn eerste basisplaats. “De strafste openbaring is misschien wel de jonge Dierckx. Zijn verhaal doet me denken aan dat van Vermeeren drie jaar geleden”, gaat hij verder.

Drie jaar geleden verving Vermeeren de geblesseerde Yusuf en bleef sinds dat moment in de ploeg. Dierckx lijkt volgens Goots klaar voor een gelijkaardig traject. Het toont dat Antwerp opnieuw een talent uit eigen rangen ziet doorbreken op het hoogste niveau.

Met de heropleving van ervaren krachten en de doorbraak van jonge spelers staat Antwerp sterker in de strijd om de top zes. De combinatie van ervaring en nieuwe energie kan de ploeg helpen om de ambities waar te maken.