🎥 Gefrustreerde Standard-speler gaat zwaar in de clinch met supporter: "We zijn nul, geen probleem"

🎥 Gefrustreerde Standard-speler gaat zwaar in de clinch met supporter: "We zijn nul, geen probleem"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Net achter Matthieu Epolo, die zijn interview deed voor de microfoon van DAZN, kreeg Thomas Henry een woordenwisseling met een supporter van Standard na de nederlaag tegen Leuven. De Franse aanvaller verweet hem dat hij respectloos was en "stoer wou doen".

Het was weer een helse avond voor Standard. Zonder iets te laten zien, werden de Rouches verslagen door de Leuvenaars op Sclessin en eindigden de wedstrijd onder het gefluit van hun eigen supporters.

Vele protestliederen weerklonken aan het einde van de wedstrijd in de tribunes, zoals "bougez vos cu…" en "si vous ne le méritez pas, nous, on est là." Na het laatste fluitsignaal veranderde de ereronde snel in een verontschuldigingsronde, waarbij de spelers van Vincent Euvrard werden uitgejouwd door hun fans, iets wat al na 45 minuten het geval was geweest.

De uitbarsting van Thomas Henry richting een Standard-supporter

Ondertussen meldde Matthieu Epolo, de enige Standard-speler die op niveau was deze vrijdagavond, samen met misschien Ibe Hautekiet, zich aan de microfoon van DAZN om te proberen het onverklaarbare uit te leggen. Bij afwezigheid van Marlon Fossey, werd de keeper en aanvoerder bevraagd over de tekortkomingen van zijn teamgenoten en vond hij het moeilijk om te antwoorden.

Vooral omdat tijdens het interview de Congolese doelman werd gestoord door een stem vlak achter hem. Het was Thomas Henry die een supporter de les las die duidelijk met te veel felheid zijn teleurstelling had geuit en ongepaste beledigingen had gebruikt.

"Doe dat met respect. Omdat we slecht zijn, geen probleem. Maar spreek me met respect aan, en spreek me op dezelfde manier aan als ik op straat ben, alsjeblieft. Want hier ben ik in een stadion en doe je stoer. Hier doe je stoer", zei de Franse aanvaller, voordat hij op een rustigere toon terugkwam. Een avond waarop de zenuwen zwaar op de proef werden gesteld op Sclessin.

Lees ook... Gebrek aan kwaliteit volgens kapitein maar trainer Euvrard wijst duidelijke reden aan voor zwakke wedstrijd

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Standard
OH Leuven
Thomas Henry

Meer nieuws

Gebrek aan kwaliteit volgens kapitein maar trainer Euvrard wijst duidelijke reden aan voor zwakke wedstrijd Reactie

Gebrek aan kwaliteit volgens kapitein maar trainer Euvrard wijst duidelijke reden aan voor zwakke wedstrijd

23:37
6
"Hij is de beste speler in België!" - Analisten zien hem zonder problemen naast Luka Modric meedraaien

"Hij is de beste speler in België!" - Analisten zien hem zonder problemen naast Luka Modric meedraaien

10:30
OH Leuven recht na drie nederlagen de rug op Sclessin tegen zeer zwak Standard

OH Leuven recht na drie nederlagen de rug op Sclessin tegen zeer zwak Standard

22:52
LIVE: Wouter Vrancken heeft extra motivatie voor zijn troepen gevonden, Hasi wil reactie zien

LIVE: Wouter Vrancken heeft extra motivatie voor zijn troepen gevonden, Hasi wil reactie zien

10:15
Johan Boskamp houdt zich niet in over Club Brugge en Bart Verhaeghe: "Als een vlag op een strontschijf"

Johan Boskamp houdt zich niet in over Club Brugge en Bart Verhaeghe: "Als een vlag op een strontschijf"

10:00
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 13/12: Paulina

Transfernieuws en Transfergeruchten 13/12: Paulina

09:30
Anderlecht en KV Mechelen hebben een goalgetter van Duitse topclub op hun lijstje gezet

Anderlecht en KV Mechelen hebben een goalgetter van Duitse topclub op hun lijstje gezet

09:30
Franky Van der Elst stelt zich toch enkele vragen bij ontslag Nicky Hayen

Franky Van der Elst stelt zich toch enkele vragen bij ontslag Nicky Hayen

09:00
3
België heeft weer een scheidsrechter op het allerhoogste niveau die Champions League mag fluiten

België heeft weer een scheidsrechter op het allerhoogste niveau die Champions League mag fluiten

08:00
Anderlecht komt met controversieel voorstel competitiehervorming: "We houden het geen vijf jaar uit"

Anderlecht komt met controversieel voorstel competitiehervorming: "We houden het geen vijf jaar uit"

07:20
17
Janssen en Van Den Bosch... maar deze belangrijke speler van Antwerp wacht nog op contractvoorstel

Janssen en Van Den Bosch... maar deze belangrijke speler van Antwerp wacht nog op contractvoorstel

07:40
2
Absurd hoge prijzen op WK... Alle matchen van Rode Duivels zien kost dit bedrag

Absurd hoge prijzen op WK... Alle matchen van Rode Duivels zien kost dit bedrag

08:20
2
Deze JPL-coach mag Charleroi alvast vergeten als opvolger van Rik De Mil

Deze JPL-coach mag Charleroi alvast vergeten als opvolger van Rik De Mil

23:00
1
Bayern München verwent Vincent Kompany met schitterend nieuws

Bayern München verwent Vincent Kompany met schitterend nieuws

07:00
Eden Hazard doet zijn verhaal over Real Madrid-periode: "Dán ben je het zat"

Eden Hazard doet zijn verhaal over Real Madrid-periode: "Dán ben je het zat"

06:30
Challenger Pro League: dit zijn de uitslagen van SK Beveren en Lommel

Challenger Pro League: dit zijn de uitslagen van SK Beveren en Lommel

22:30
1
'Na sportieve heropleving: Antwerp wil twee belangrijke contracten verlengen'

'Na sportieve heropleving: Antwerp wil twee belangrijke contracten verlengen'

21:20
5
Opnieuw koek en ei? Slot neemt belangrijk besluit in explosieve zaak Salah

Opnieuw koek en ei? Slot neemt belangrijk besluit in explosieve zaak Salah

22:00
Benteke naar Anderlecht of Club Brugge? Makelaar héél duidelijk in topdossier

Benteke naar Anderlecht of Club Brugge? Makelaar héél duidelijk in topdossier

21:00
3
Einde verhaal: RWDM neemt afscheid van middenvelder

Einde verhaal: RWDM neemt afscheid van middenvelder

21:40
Dat zal bevreemdend zijn op Sclessin tussen 20.45 uur en 20.57 uur

Dat zal bevreemdend zijn op Sclessin tussen 20.45 uur en 20.57 uur

18:30
Eindelijk: beslissing over Standard - Antwerp is gevallen

Eindelijk: beslissing over Standard - Antwerp is gevallen

18:00
10
LIVE: Stoomt Standard met 9 op 9 door in de top 6 of recht OH Leuven de rug op Sclessin?

LIVE: Stoomt Standard met 9 op 9 door in de top 6 of recht OH Leuven de rug op Sclessin?

11:10
David Hubert heeft duidelijke mening over trainerscarrousel in Jupiler Pro League

David Hubert heeft duidelijke mening over trainerscarrousel in Jupiler Pro League

20:00
2
'Chelsea en Manchester United willen voormalige smaakmaker van Union'

'Chelsea en Manchester United willen voormalige smaakmaker van Union'

19:40
El Khannouss openhartig over moeilijk moment in carrière: "Ik vroeg me af wat er met mij aan de hand was"

El Khannouss openhartig over moeilijk moment in carrière: "Ik vroeg me af wat er met mij aan de hand was"

20:20
Vrancken hekelt aanpak van Anderlecht voor topper: "Ze proberen om in zijn hoofd te kruipen"

Vrancken hekelt aanpak van Anderlecht voor topper: "Ze proberen om in zijn hoofd te kruipen"

19:20
2
Wat als ...? Dit zijn op dit moment de mogelijke tegenstanders van STVV in Champions League-voorrondes

Wat als ...? Dit zijn op dit moment de mogelijke tegenstanders van STVV in Champions League-voorrondes

19:00
2
Rik De Mil beseft dat er niet veel tijd is: "Er staat altijd druk op een coach"

Rik De Mil beseft dat er niet veel tijd is: "Er staat altijd druk op een coach"

17:40
Fred Vanderbiest moet twee sleutelpionnen missen: "Korte pijn"

Fred Vanderbiest moet twee sleutelpionnen missen: "Korte pijn"

17:20
Neem er je kalender bij: Pro League legt alle data voor dit seizoen vast

Neem er je kalender bij: Pro League legt alle data voor dit seizoen vast

16:00
1
Moedige getuigenis Ritchie De Laet over ziekte: "Minuut stilte voor Miguel Van Damme kon ik gewoon niet aan"

Moedige getuigenis Ritchie De Laet over ziekte: "Minuut stilte voor Miguel Van Damme kon ik gewoon niet aan"

16:30
1
Bart Verhaeghe laat zich uit over ontslag Nicky Hayen: "Hij mag ons dankbaar zijn"

Bart Verhaeghe laat zich uit over ontslag Nicky Hayen: "Hij mag ons dankbaar zijn"

15:30
59
Ruben Van Gucht in nauwe schoentjes op verschillende zenders? Dit is zijn reactie De derde helft

Ruben Van Gucht in nauwe schoentjes op verschillende zenders? Dit is zijn reactie

17:00
"Hopelijk brengt hij ons geluk": Ex-speler te gast bij Cercle Brugge

"Hopelijk brengt hij ons geluk": Ex-speler te gast bij Cercle Brugge

16:15
🎥 Niets van zijn talent verloren: ex-speler uit JPL doet monden openvallen in Conference League

🎥 Niets van zijn talent verloren: ex-speler uit JPL doet monden openvallen in Conference League

11:40

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 18
Standard Standard 0-1 OH Leuven OH Leuven
Cercle Brugge Cercle Brugge 16:00 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 18:15 La Louvière La Louvière
Anderlecht Anderlecht 20:45 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 14/12 Antwerp Antwerp
FCV Dender EH FCV Dender EH 14/12 Club Brugge Club Brugge
Charleroi Charleroi 14/12 Union SG Union SG
KRC Genk KRC Genk 14/12 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

Afzuip Afzuip over Gebrek aan kwaliteit volgens kapitein maar trainer Euvrard wijst duidelijke reden aan voor zwakke wedstrijd TIGERMANIA TIGERMANIA over Johan Boskamp houdt zich niet in over Club Brugge en Bart Verhaeghe: "Als een vlag op een strontschijf" TIGERMANIA TIGERMANIA over Bart Verhaeghe laat zich uit over ontslag Nicky Hayen: "Hij mag ons dankbaar zijn" André Coenen André Coenen over 🎥 Gefrustreerde Standard-speler gaat zwaar in de clinch met supporter: "We zijn nul, geen probleem" Dirk1897 Dirk1897 over Absurd hoge prijzen op WK... Alle matchen van Rode Duivels zien kost dit bedrag Shake spier Shake spier over Janssen en Van Den Bosch... maar deze belangrijke speler van Antwerp wacht nog op contractvoorstel Mauve Nostalgie Mauve Nostalgie over Anderlecht komt met controversieel voorstel competitiehervorming: "We houden het geen vijf jaar uit" FCBalto FCBalto over Franky Van der Elst stelt zich toch enkele vragen bij ontslag Nicky Hayen S-Side S-Side over Wat als ...? Dit zijn op dit moment de mogelijke tegenstanders van STVV in Champions League-voorrondes CringeMedia CringeMedia over Eindelijk: beslissing over Standard - Antwerp is gevallen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved