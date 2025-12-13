🎥 Gefrustreerde Standard-speler gaat zwaar in de clinch met supporter: "We zijn nul, geen probleem"

Net achter Matthieu Epolo, die zijn interview deed voor de microfoon van DAZN, kreeg Thomas Henry een woordenwisseling met een supporter van Standard na de nederlaag tegen Leuven. De Franse aanvaller verweet hem dat hij respectloos was en "stoer wou doen".

Het was weer een helse avond voor Standard. Zonder iets te laten zien, werden de Rouches verslagen door de Leuvenaars op Sclessin en eindigden de wedstrijd onder het gefluit van hun eigen supporters.

Vele protestliederen weerklonken aan het einde van de wedstrijd in de tribunes, zoals "bougez vos cu…" en "si vous ne le méritez pas, nous, on est là." Na het laatste fluitsignaal veranderde de ereronde snel in een verontschuldigingsronde, waarbij de spelers van Vincent Euvrard werden uitgejouwd door hun fans, iets wat al na 45 minuten het geval was geweest.

De uitbarsting van Thomas Henry richting een Standard-supporter

Ondertussen meldde Matthieu Epolo, de enige Standard-speler die op niveau was deze vrijdagavond, samen met misschien Ibe Hautekiet, zich aan de microfoon van DAZN om te proberen het onverklaarbare uit te leggen. Bij afwezigheid van Marlon Fossey, werd de keeper en aanvoerder bevraagd over de tekortkomingen van zijn teamgenoten en vond hij het moeilijk om te antwoorden.

Vooral omdat tijdens het interview de Congolese doelman werd gestoord door een stem vlak achter hem. Het was Thomas Henry die een supporter de les las die duidelijk met te veel felheid zijn teleurstelling had geuit en ongepaste beledigingen had gebruikt.

"Doe dat met respect. Omdat we slecht zijn, geen probleem. Maar spreek me met respect aan, en spreek me op dezelfde manier aan als ik op straat ben, alsjeblieft. Want hier ben ik in een stadion en doe je stoer. Hier doe je stoer", zei de Franse aanvaller, voordat hij op een rustigere toon terugkwam. Een avond waarop de zenuwen zwaar op de proef werden gesteld op Sclessin.



