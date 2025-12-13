Anderlecht en KV Mechelen hebben een goalgetter van Duitse topclub op hun lijstje gezet

Anderlecht zal deze winter duidelijk op zoek gaan naar een extra aanvaller. De Brusselaars hebben nu een goalgetter gezien waar wel potentieel in zit: Jordi Paulina.

Het vertrek van Kasper Dolberg naar Ajax aan het eind van de transferperiode had Olivier Renard afgelopen zomer al ertoe aangezet om het tempo op te voeren om een extra aanvaller te contracteren. Maar hij vond niet de witte raaf; Anderlecht begon het seizoen dus met Luis Vazquez en Mihajlo Cvetković in de spits.

Sindsdien heeft de eerstgenoemde zijn basisplaats verloren en heeft de tweede zich verzekerd van de spitspositie, bijgestaan door Adriano Bertaccini. Het lijkt er echter op dat de club nog steeds hard moet werken om zich op deze positie te versterken, vooral als Luis Vazquez zou vertrekken in de komende weken.

Een van de genoemde opties is Jordi Paulina. Dit is een 21-jarige aanvaller, goed bekend bij Julien Duranville omdat hij met het reserveteam van Borussia Dortmund speelt. Ondanks een contract tot 2027, wil de jongen graag van omgeving veranderen: er staat een Wereldkampioenschap op het spel.

Anderlecht is niet de enige gegadigde

Paulina, geboren in Nederland, werd voor het eerst geselecteerd voor Curaçao tijdens de laatste bijeenkomst, waarbij de historische kwalificatie voor het Wereldkampioenschap werd veiliggesteld. Anderlecht zou hem een interessanter platform kunnen bieden om zijn plaats veilig te stellen, maar is niet de enige geïnteresseerde partij. Sky Sports meldt de belangstelling van KV Mechelen, Go Ahead Eagles en clubs uit de Duitse tweede divisie.

Jordi Paulina heeft al zijn debuut gemaakt voor het eerste elftal van Dortmund, maar heeft na die acht minuten in de beker, meer dan een jaar geleden, niet meer gespeeld. Dit seizoen stond hij niet op het wedstrijdformulier van het eerste team, ondanks zijn 7 doelpunten in 11 wedstrijden met het reserveteam.



