Luis Vazquez weg? Anderlecht overweegt ook terugkeer van spits

Anderlecht lijkt de knoop te hebben doorgehakt: Luis Vazquez mag deze winter vertrekken. De Argentijn heeft zelf ook al aangegeven dat hij een andere club zoekt voor meer speelminuten. Anderlecht gaat sowieso op zoek naar een nieuwe spits. Of een optie die hen goedkoper zou uitkomen.

Vazquez speelde dit seizoen 15 wedstrijden voor Anderlecht en scoorde daarin twee keer. Niet meteen de cijfers die je verwacht van een spits van Anderlecht. Zijn vervanger, Mihajlo Cvetkovic, heeft er intussen al drie. Maar vooral: de Argentijn is mentaal heel fragiel.

Anderlecht deed er alles aan, maar zelfvertrouwen Vazquez helemaal weg

Ze hebben er alles aan gedaan om zijn zelfvertrouwen op te krikken, maar dat lijkt maar niet te lukken. De vele kritiek die hij krijgt, helpt daar natuurlijk niet aan mee. Na het vertrek van Kasper Dolberg dachten ze dat hij bevrijd zou zijn, maar het uitblijven van doelpunten en het besef dat hij niet de beste wedstrijden speelde, bleef erin hakken.

Vazquez, die nu waarschijnlijk een maand aan de kant staat, beseft dat hij het momentum bij Anderlecht niet meer zal kunnen draaien en hoopt zijn carrière elders op de rails te krijgen. Anderlecht wil daaraan meewerken, maar Olivier Renard weet ook dat hij nooit de 4,5 miljoen zal kunnen recupereren die Anderlecht aan Boca Juniors betaalde.

Het maximum eruit halen en een nieuwe spits aantrekken, want momenteel is er dus geen vervanger voor Cvetkovic beschikbaar. Tegen La Louvière moest Hazard even als valse negen gaan spelen. Dus denken ze aan ook een kopbalsterke vervanger.

Keisuke Goto mag volgend seizoen ook niet geblokkeerd worden

Lees ook... Vazquez kost enorm veel gezien rendement: opvallende clausule duikt op›Die zijn in januari natuurlijk niet voor het oprapen en... ze hebben er al eentje. Ze lieten immers Keisuke Goto op uitleenbasis naar STVV vertrekken. De 1m91 grote Japanner scoorde er al vier keer en heeft volgens kenners nog een enorme groeimarge.

Nu wordt het wel geen evidentie om hem in januari te laten terugkeren, want zo'n clausule staat niet in zijn contract. Daarnaast strijdt STVV volop mee voor de top zes en gaan ze daar dus niet genegen zijn naar zo'n optie. Of er moet geld op tafel komen. Al zal dat waarschijnlijk nog goedkoper zijn dan een nieuwe spits halen.

En... Goto keert volgend seizoen sowieso terug en dan wil Anderlecht hem niet blokkeren met een dure spits die ze in de winter zijn gaan halen en Cvetkovic die nog tot 2029 onder contract ligt. In ieder geval gaan ze de optie aftasten om hem terug te halen. Of dat lukt, is allesbehalve zeker.