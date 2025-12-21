Zulte Waregem-speler steekt hand in eigen boezem: "Ik kon beter doen bij de eerste goal"

Lorenz Lomme
| Reageer
Zulte Waregem-speler steekt hand in eigen boezem: "Ik kon beter doen bij de eerste goal"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Zulte Waregem heeft zaterdag niet voor een verrassing kunnen zorgen op het veld van Union SG. Essevee verloor met 2-0 en aast nu al een hele tijd op een overwinning. Doelman Brent Gabriël was achteraf streng voor zichzelf.

De laatste zege van Essevee dateert ondertussen alweer van 29 oktober, toen het met 1-4 ging winnen bij Belisia Bilzen in de Croky Cup. Daarna volgden enkel gelijke spelen en nederlagen.

Brent Gabriël kritisch voor zichzelf

Gisteren kwam daar een nieuwe nederlaag bij in het Dudenpark. David en Khalaili zorgden voor het verschil in een wedstrijd waarin de bezoekers hadden kunnen scoren. Dat beseft ook Essevee-sluitstuk Brent Gabriël bij Het Laatste Nieuws.

"Ik vond hen zeker niet beter", aldus Gabriël. "Vooral in de eerste helft creëerden we enkele mooie kansen, maar een goal bleef uit. We zijn dit seizoen geen enkele keer weggespeeld door hen."

"Ik ben kritisch voor mezelf", vervolgt de doelman. "Bij de eerste goal kon ik beter doen. Dat is zuur, want ik heb er wel een goede partij opzitten." Zulte Waregem blijft zo voorlopig steken op 23 punten uit 19 gespeelde wedstrijden, een toch wel tegenvallend rapport na een goede start.

Lees ook... Vossen blijft tegen Union aan de bank gekluisterd: dit is de opvallende reactie van Vandenbroeck
Essevee sluit 2025 volgende week af met een wedstrijd bij Antwerp. Daarna gaat de riem er even af tot 17 januari, wanneer Genk naar de Gaverbeek afzakt voor het vervolg van de competitie.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Zulte Waregem
Union SG
Brent Gabriel

Meer nieuws

Vossen blijft tegen Union aan de bank gekluisterd: dit is de opvallende reactie van Vandenbroeck

Vossen blijft tegen Union aan de bank gekluisterd: dit is de opvallende reactie van Vandenbroeck

10:30
Weer slecht nieuws voor Club Brugge: ook Brandon Mechele geblesseerd

Weer slecht nieuws voor Club Brugge: ook Brandon Mechele geblesseerd

15:15
📷 Club Brugge-fans gooien enorme hoeveelheid rookbommen... maar die missen effect

📷 Club Brugge-fans gooien enorme hoeveelheid rookbommen... maar die missen effect

15:00
Union lijkt te hunkeren naar winterbreak: "Soms moet je wedstrijden op een andere manier winnen"

Union lijkt te hunkeren naar winterbreak: "Soms moet je wedstrijden op een andere manier winnen"

08:40
Sven Vandenbroeck zwáár misnoegd over refs: "Alle kleine dingen zijn voor Union"

Sven Vandenbroeck zwáár misnoegd over refs: "Alle kleine dingen zijn voor Union"

08:20
23
🎥 Supporter van La Louvière mag zich aan zware straf verwachten: totaal ongepaste actie

🎥 Supporter van La Louvière mag zich aan zware straf verwachten: totaal ongepaste actie

14:30
1
Union weet weer wat winnen is: Matige Brusselaars tonen zich efficiënter dan Zulte Waregem

Union weet weer wat winnen is: Matige Brusselaars tonen zich efficiënter dan Zulte Waregem

22:45
LIVE: Seizoensrevelaties STVV en KV Mechelen kijken elkaar in de ogen, Vanderbiest moet puzzelen

LIVE: Seizoensrevelaties STVV en KV Mechelen kijken elkaar in de ogen, Vanderbiest moet puzzelen

13:15
SK Beveren blijft grote indruk maken: "Wat deze groep nu flikt, is ongezien"

SK Beveren blijft grote indruk maken: "Wat deze groep nu flikt, is ongezien"

14:00
1
Wat maakt nu echt het verschil bij Anderlecht ten opzichte van 'subtopperjaren'?

Wat maakt nu echt het verschil bij Anderlecht ten opzichte van 'subtopperjaren'?

13:00
🎥 Ongezien! Fans Real Madrid keren zich volledig tegen eigen sterspeler, die reageert met veelzeggend gebaar

🎥 Ongezien! Fans Real Madrid keren zich volledig tegen eigen sterspeler, die reageert met veelzeggend gebaar

13:30
Geen mirakel bij Club Brugge: Ivan Leko moet puzzelen

Geen mirakel bij Club Brugge: Ivan Leko moet puzzelen

12:10
Vincent Kompany maakt duidelijk statement voor winterstop: "Mokerslagen!"

Vincent Kompany maakt duidelijk statement voor winterstop: "Mokerslagen!"

12:30
LIVE: Valt na Club Brugge, Genk en Gent ook Anderlecht ten prooi aan vernieuwd Antwerp?

LIVE: Valt na Club Brugge, Genk en Gent ook Anderlecht ten prooi aan vernieuwd Antwerp?

11:19
Michiel Jonckheere lyrisch over Kortrijk-speler: "Symbool van onverzettelijkheid"

Michiel Jonckheere lyrisch over Kortrijk-speler: "Symbool van onverzettelijkheid"

11:30
Dit is de reden achter de stroeve start van Loïs Openda bij Juventus

Dit is de reden achter de stroeve start van Loïs Openda bij Juventus

11:00
Hayk Milkon neemt Standard op de korrel na frustrerende nederlaag: "Het is verwonderlijk"

Hayk Milkon neemt Standard op de korrel na frustrerende nederlaag: "Het is verwonderlijk"

10:00
5
LIVE Club Brugge-KAA Gent: Duwt Leko zijn ex-ploeg nog dieper of triomfeert De Mil voor het eerst?

LIVE Club Brugge-KAA Gent: Duwt Leko zijn ex-ploeg nog dieper of triomfeert De Mil voor het eerst?

09:15
Gent-fans waarschuwen Club Brugge: "Het vuur is extra aangewakkerd"

Gent-fans waarschuwen Club Brugge: "Het vuur is extra aangewakkerd"

09:30
9
Straffe Courtois en recorddoelpunt van Mbappé bezorgen Real Madrid de volle buit

Straffe Courtois en recorddoelpunt van Mbappé bezorgen Real Madrid de volle buit

09:00
Hierdoor ging La Louvière pijnlijk onderuit bij Westerlo: "Zo gaat dat op het hoogste niveau"

Hierdoor ging La Louvière pijnlijk onderuit bij Westerlo: "Zo gaat dat op het hoogste niveau"

06:30
🎥 Ajax wint niet, maar opnieuw vindt een Belg de weg naar doel

🎥 Ajax wint niet, maar opnieuw vindt een Belg de weg naar doel

07:00
Vuurwerk in de Challenger Pro League: dit zijn de uitslagen van Beveren, Kortrijk en Beerschot

Vuurwerk in de Challenger Pro League: dit zijn de uitslagen van Beveren, Kortrijk en Beerschot

23:00
3
De emoties lopen hoog op bij rollercoasterzege van Westerlo: "Ik was kwaad"

De emoties lopen hoog op bij rollercoasterzege van Westerlo: "Ik was kwaad"

22:00
Geen regelmaat in prestaties en nu ook fikse opdoffer voor Pocognoli bij Monaco

Geen regelmaat in prestaties en nu ook fikse opdoffer voor Pocognoli bij Monaco

22:30
Voor deze Standard-speler betekent de zege tegen Dender héél veel: "Wacht al lang op dit moment"

Voor deze Standard-speler betekent de zege tegen Dender héél veel: "Wacht al lang op dit moment"

21:20
1
Licht aan het einde van de tunnel? Liverpool zet ongeslagen reeks verder tegen negenkoppig Tottenham

Licht aan het einde van de tunnel? Liverpool zet ongeslagen reeks verder tegen negenkoppig Tottenham

21:40
Zwarte kerst voor Club NXT: ook Francs Borains te sterk voor Brugse jonkies

Zwarte kerst voor Club NXT: ook Francs Borains te sterk voor Brugse jonkies

21:00
6
Westerlo komt goed weg tegen La Louvère en bedankt invaller Mebude

Westerlo komt goed weg tegen La Louvère en bedankt invaller Mebude

20:10
Dit horrorscenario hebben Vincent Euvrard en Standard vermeden tegen Dender

Dit horrorscenario hebben Vincent Euvrard en Standard vermeden tegen Dender

20:30
Dender blijft gefrustreerd achter: "Standard krijgt een lucky goal"

Dender blijft gefrustreerd achter: "Standard krijgt een lucky goal"

20:00
2
LIVE: Verhoogt Union de druk op eerste achtervolgers of mag Essevee dromen van top 6?

LIVE: Verhoogt Union de druk op eerste achtervolgers of mag Essevee dromen van top 6?

20/12
Haaland leidt Manchester City naar vlotte zege én steekt Premier League-grootheid voorbij

Haaland leidt Manchester City naar vlotte zege én steekt Premier League-grootheid voorbij

19:30
3
Johan Boskamp zegt waar het écht op staat: "De bond is meer en meer blauw-zwart"

Johan Boskamp zegt waar het écht op staat: "De bond is meer en meer blauw-zwart"

18:30
43
Standard verwijst tactisch plan Dender meteen naar prullenmand en knalt zichzelf in de top-6

Standard verwijst tactisch plan Dender meteen naar prullenmand en knalt zichzelf in de top-6

18:01
🎥 Voormalige smaakmaker van Anderlecht al voor de vierde keer aan het kanon in de Bundesliga

🎥 Voormalige smaakmaker van Anderlecht al voor de vierde keer aan het kanon in de Bundesliga

19:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 19
Charleroi Charleroi 2-2 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-1 La Louvière La Louvière
Union SG Union SG 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Club Brugge Club Brugge 2-1 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 16:00 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 18:30 Anderlecht Anderlecht
OH Leuven OH Leuven 19:15 Cercle Brugge Cercle Brugge

Nieuwste reacties

GertjeFCB GertjeFCB over Club Brugge - KAA Gent: 2-1 Andreas2962 Andreas2962 over 🎥 Supporter van La Louvière mag zich aan zware straf verwachten: totaal ongepaste actie Nelvafrel Nelvafrel over SK Beveren blijft grote indruk maken: "Wat deze groep nu flikt, is ongezien" Dan the Man Dan the Man over Sven Vandenbroeck zwáár misnoegd over refs: "Alle kleine dingen zijn voor Union" André Coenen André Coenen over Standard-Antwerp krijgt nog een langer staartje: The Great Old gaat in beroep tegen beslissing Jasperd Jasperd over Zwarte kerst voor Club NXT: ook Francs Borains te sterk voor Brugse jonkies .. .. over Gent-fans waarschuwen Club Brugge: "Het vuur is extra aangewakkerd" trivece trivece over Vuurwerk in de Challenger Pro League: dit zijn de uitslagen van Beveren, Kortrijk en Beerschot Daja Daja over Hayk Milkon neemt Standard op de korrel na frustrerende nederlaag: "Het is verwonderlijk" Jasperd Jasperd over Antwerp - Anderlecht: - Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved