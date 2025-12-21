Zulte Waregem-speler steekt hand in eigen boezem: "Ik kon beter doen bij de eerste goal"

Zulte Waregem heeft zaterdag niet voor een verrassing kunnen zorgen op het veld van Union SG. Essevee verloor met 2-0 en aast nu al een hele tijd op een overwinning. Doelman Brent Gabriël was achteraf streng voor zichzelf.

De laatste zege van Essevee dateert ondertussen alweer van 29 oktober, toen het met 1-4 ging winnen bij Belisia Bilzen in de Croky Cup. Daarna volgden enkel gelijke spelen en nederlagen.

Brent Gabriël kritisch voor zichzelf

Gisteren kwam daar een nieuwe nederlaag bij in het Dudenpark. David en Khalaili zorgden voor het verschil in een wedstrijd waarin de bezoekers hadden kunnen scoren. Dat beseft ook Essevee-sluitstuk Brent Gabriël bij Het Laatste Nieuws.

"Ik vond hen zeker niet beter", aldus Gabriël. "Vooral in de eerste helft creëerden we enkele mooie kansen, maar een goal bleef uit. We zijn dit seizoen geen enkele keer weggespeeld door hen."

"Ik ben kritisch voor mezelf", vervolgt de doelman. "Bij de eerste goal kon ik beter doen. Dat is zuur, want ik heb er wel een goede partij opzitten." Zulte Waregem blijft zo voorlopig steken op 23 punten uit 19 gespeelde wedstrijden, een toch wel tegenvallend rapport na een goede start.

Essevee sluit 2025 volgende week af met een wedstrijd bij Antwerp. Daarna gaat de riem er even af tot 17 januari, wanneer Genk naar de Gaverbeek afzakt voor het vervolg van de competitie.