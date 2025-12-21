Geen mirakel bij Club Brugge: Ivan Leko moet puzzelen

Club Brugge ontvangt straks KAA Gent voor de Slag om Vlaanderen, maar ondanks dat er hoop was dat Christos Tzolis er nog bij zou kunnen zijn, is dat nu definitief van de baan.

Zoals verwacht is Christos Tzolis er niet bij. De Griekse winger is ziek en hoewel hij aanvankelijk wel in de selectie werd opgenomen, bleef een snelle genezing uit. Zaterdag trainde hij ook al niet mee.

De afwezigheid van Tzolis is een flinke aderlating voor blauw-zwart. De flankaanvaller is dit seizoen een absolute sterkhouder met zeven doelpunten en zes assists in zeventien competitiewedstrijden, aangevuld met sterke prestaties in andere competities.

Kan Seys straks spelen?

Door zijn ziekte moet Leko puzzelen op de flank. Omdat Shandre Campbell op de Afrika Cup vertoeft, lijkt Mamadou Diakhon de meest logische oplossing om de vacature in te vullen tegen Gent.

Daar blijft het niet bij voor Club Brugge. Ook Raphael Onyedika is afwezig door interlandverplichtingen in de Afrika Cup, terwijl Joaquin Seys onzeker was.

Zo stapelden de zorgen zich op voor Leko in aanloop naar een cruciale wedstrijd. Leko wil zijn ex-ploeg KAA Gent kloppen, maar zal dat moeten doen zonder meerdere vaste pionnen.